Mészáros Lőrinc 124 és fél milliós otthonfelújítási támogatást osztott ki Felcsút környékén

2026-03-06 13:19:00 CET

Alapítványa idén 47 családnak 2,5 millió forintnyi, 7 családnak pedig 1 millió forint összegű otthonkorszerűsítési támogatást ítélt meg.

A Vál-völgyi Fiatalokért Alapítványnak köszönhetően 54 család részesült összesen 124 millió 500 ezer forint otthonfelújítási támogatásban. A pályázaton azok a családok vehettek részt, akik Alcsútdobozon, Felcsúton, Tabajdon, Válon, Kajászón vagy Vértesacsán élnek és ingatlanjaik korszerűsítését, felújítását tervezik - közölte a Mészáros Csoport pénteken a Magyar Távirati Irodával (MTI).

A közlemény szerint az ünnepélyes eredményhirdetésre március 5-én került sor Felcsúton, a Puskás Akadémia Sport- és Konferenciaközpontjában, ahol a nyertes családok támogatói oklevelet vehettek át.

Az eseményen köszöntőt mondott Mészáros Lőrinc, a Mészáros Csoport tulajdonosa, egyben a Vál-Völgyi Fiatalokért Alapítvány alapítója, Tessely Zoltán (Fidesz) országgyűlési képviselő és Mácsodi Ferenc, az alapítvány kuratóriumi tagja, továbbá részt vett Sisa András, a kuratórium tagja.

„Az otthonfelújítási támogatásunk célja nem csupán az anyagi segítségnyújtás, hanem az is, hogy esélyt adjunk arra, hogy az itt élő fiatalok gyökeret tudjanak ereszteni. Éppen ezért ez a támogatás egyben befektetés is, befektetés a családok ambícióiba és befektetés abba, hogy a környező települések élhetőek, megtartó erejűek maradjanak. Bízom benne, hogy a megvalósult otthonfelújítások érezhető változást hoznak a családok életébe is”

- fogalmazott az eseményen Mészáros Lőrinc a közlemény alapján.

Közölték azt is, hogy az alapítvány idén 47 családnak 2,5 millió forintnyi, 7 családnak pedig 1 millió forint összegű otthonkorszerűsítési támogatást ítélt meg; a beérkezett 76 pályázatból 54 kérelmet fogadtak el, a támogatás összértéke 124 millió 500 ezer forint. Az elbíráláskor előnyt élveztek a gyermekes párok, azok, akik korábban még nem vették igénybe az alapítvány lakáscélú támogatásait, valamint azok a családok, akik már legalább 3 éve a Vál-völgyben élnek. Pályázatot azok nyújthattak be, ahol a párok egyik tagja sem töltötte be a 45. életévét, valamint 100 százalékos tulajdonosai a felújítandó ingatlannak.

Az elmúlt évek során a Vál-völgyi Fiatalokért Alapítvány összesen 824 millió forinttal járult hozzá közel 400 térségben élő család otthonának felújításához és bővítéséhez, valamint az otthonteremtési támogatással új és használt lakás vásárlásához, építéséhez.

Az otthonteremtési támogatásokon túl az alapítvány segíti az Alcsútdobozon, Felcsúton, Tabajdon, Válon, Kajászón és Vértesacsán élő, kiemelkedő tanulmányi eredményt elérő általános és középiskolai diákokat, az elmúlt 9 évben több mint 620 millió forint értékben kaptak ösztöndíjat.

A Vál-völgyi Fiatalokért Alapítványt 2017-ben hozta létre Mészáros Lőrinc azzal a céllal, hogy olyan életkezdési lehetőséget adjon a térségben élő fiataloknak, amellyel megalapozhatják jövőjüket, otthont teremthetnek családjuknak