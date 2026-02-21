Gödön közpénzből megy a fideszes karaktergyilkosság, az akkugyár miatt akarnak megtörni egy ötgyermekes apát

Fidesz;Göd;karaktergyilkosság;akkumulátorgyár;Samsung SDI;

Állami és önkormányzati támogatásból működő helyi portál ugrott neki a gödi tűzoltóbál után nyilatkozó férfinak – tudtuk meg.

„Na, ez már tényleg a legalja”. „Szeretném kérdezni, ha az ott egy füves cigi, akkor hány tonna rákkeltő anyagot füstöl ki magából? Ja bocs, az a gyár, amiről kussoltok”.

Ilyen és ehhez hasonló kommentek sorjáztak a Hello Göd portál egyik Facebook-posztja alatt, amelyben arról írtak, hogy Gulyás Márton és stábja „a Vác-Göd Önkéntes Tűzoltó és Polgárőr Egyesület tagjait vegzálta a tűzoltóbálon, egy fiatalember valamit tart a kezében. Szerinted mi lehet az? Joint (füves cigi), vagy sodort cigi?” A szöveg alatt a riportból kivágott felnagyított kép, rajta gondosan bekarikázva a cigi.

Múlt szombaton a Partizán elment a gödi önkéntes tűzoltók báljára, hogy megkérdezzék a rendezvényre eredetileg beígérkező, de végül meg nem érkező Tuzson Bence igazságügyi minisztert, a térség országgyűlési képviselőjét és Kammerer Zoltánt, a város polgármesterét a gödi Samsung SDI-gyár engedélyeiről. Ezeket annak ellenére kapják meg újra és újra, hogy az onnan vélelmezetten kiszabaduló szennyező anyagok sokszorosan túllépik az egészségügyi határértéket.

A Partizán stábját végül rendőrökkel dobatták ki. Már kint a sötét utcán futottak bele Fuchs Gáborba, akinek az egyik kislánya épp azon a rendezvényen lépett fel az iskolai mazsorettcsoporttal. A gödi fiatalember annyit mondott, hogy nem laknak közel a gyárhoz, „de azért hallatszik rendesen”, majd hozzátette, hogy

cinikusnak, arrogánsnak és pökhendinek tartja a gödi környezetszennyezésről szóló hivatalos kommunikációt.

Végezetül arra a kérdésre, mit szól ahhoz, hogy a város polgármestere, Kammerer Zoltán már egy hete nem szólal meg az ügyben, az válaszolta: – Talán még nem küldték el neki, hogy mit mondjon. A riportban egyébként a Gödért Egyesület tagjai is megszólaltak, akik a férfinél sokkal élesebben fogalmaztak. A Hello Göd Fuchs Gábort vette célkeresztbe.

Hétfő reggel láttam először a posztot, akkor még viccesnek találtam. Estére már nem így gondoltam. Közben erőteljes ügyvédi felszólításra ugyan levették, de kicsit motoszkált a fejemben, mi van, ha ennél többet akarnak, és nem ül el a balhé? – mondta a Népszavának a férfi, aki öt gyermeket nevel, a legnagyobb már gimnazista, a legkisebb hároméves. Az állását nem félti, egyéni vállalkozó, az adót befizette. Nincs függő viszonyban a helyi önkormányzattal.

A családjával 3-4 kilométerre laknak a Samsung SDI-gyártól, de – mint mondta – csendesebb estéken így is hallani a folyamatos morajlást. Azt pedig végképp nem tudni – tette hozzá –, hogy mi minden lehet a vízben és a levegőben. – Ami itt megy, tökéletes lenyomata az egésznek, ami ebben az országban történik – fogalmazott Fuchs Gábor, aki úgy vélte, senki nem ült fel a mocskolódásnak.

Sőt, az állateledelboltban ingyen adták oda neki a kutyakaját, mondván értékelik, hogy meg mert szólalni.

A karaktergyilkosság a Fidesz bejáratott stratégiája a számára kellemetlenné váló személyek elhallgattatására. A Tisza és más pártok politikusai mellett időnként „civilek” is célkeresztbe kerülnek. Legutóbb – ahogy arról a Népszavában beszámoltunk – a Fővárosi Törvényszék bírájába szálltak bele, aki a szolidaritási hozzájárulási perek kötelező lezárását előíró kormányrendelettel szembe menve folytatja a fővárosi önkormányzat által indított pert.

A Hello Göd bár önkormányzati portálként működik, függetlennek aligha mondható. A Népszava által korábban kikért adatok szerint a Pest megyei önkormányzat – a javarészt a Samsung SDI által befizetett és az Orbán-kormány által „a különleges gazdasági övezet” révén Göd önkormányzatától hozzájuk átirányított bevételből – 2020-2023 között összesen több mint 460 millió forintot osztott szét olyan térségi civil szervezetek között, amelyek kormánypárti kiadványokat állítanak elő, vagy olyan rendezvényeket szerveztek, amelyek szereplői vagy fővédnökei javarészt helyi fideszes politikusok voltak. A kedvezményezettek között volt a Közép-magyarországi Régióért Alapítvány (KMRA), amely 156,7 milliót kapott. Az akkor küldött táblázatok szerint volt olyan kör, amelyben négy pályázatuk is nyert.

A Tuzson Bence igazságügyi miniszterhez köthető alapítvány exelnöke, Benkovics Boglárka egykor ügyvédjelölt volt Tuzson egykori ügyvédi irodájában, jelenlegi elnöke Benkovics László, aki a Fuchs Gábor képét kinagyítva posztoló Hello Göd felelős kiadója. A kiadó a Közép-magyarországi Régióért Alapítvány.

A különleges övezeteket 2024-ben felszámolta a kormány, de a kegyelt alapítványok nem maradtak támogatás nélkül. A Rogán Antal vezette Miniszterelnöki Kabinetiroda például több tízmilliós támogatással segíti az alig titkoltan fideszes vagy fidelitasos hátterű civil szervezeteket. A Magyar Hang információi szerint a Miniszterelnöki Kabinetiroda karácsony előtt ismét jelentős osztogatásba kezdett a kampányüzemmódba kapcsolt civileknek. Tízmillió esett be a Dunakeszin bejegyzett Közép-magyarországi Régióért Alapítványhoz is, amely a Hello Göd mellett a Hello Veres helyi portált is üzemelteti.

Kaptak pénzt, a kormánypárti szervezetek másik közismert kifizetőhelyétől, a Bethlen Gábor Alapkezelő által fenntartott Városi Civil Alapból is, 2025-ben 10,9 millió forintot, az idén újabb 10 millió forintot. A KMRA utolsó elérhető beszámolója szerint 2024-ben 8 millió forint központi költségvetési támogatásban részesültek, a helyi önkormányzat 125,4 millió forintot adott.

Az alapítvány hivatalosan szociális tevékenységet végez, de eredményeikről egyetlen szó sem olvasható a beszámolóban.

Korábban a Telex írta meg, hogy a kormány titkosszolgálati módszerekkel tudomást szerzett arról, hogy a gödi akkugyár egyik üzemegységének levegőjében a határértéket sok százszorosan meghaladó koncentrációban voltak rákkeltő anyagok. Ennek ellenére nem állíttatták le a működését. A Samsung állítja, hogy minden megfelel a környezetvédelmi és munkavédelmi előírásoknak, a kormányhivatal szerint a gyár nem veszélyeztette a környezetet. A rendőrség nyomozást indított.