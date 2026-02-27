„Ha valahol egy veszélyes anyag kiszabadult, semmi sem akadályozta meg, hogy ezen a rendszeren keresztül máshová is bemenjen” - Újabb részletek a gödi akkugyárról Magyar Péter videójában

Göd;veszélyes anyag;rákkeltő anyag;akkumulátorgyár;Samsung SDI;

2026-02-27 12:22:00 CET

Dél-Koreából repülőgépen, kézipoggyászban behozott veszélyes izotópkapszulák, védőfelszerelés nélkül dolgozó takarítók, rosszul megtervezett és megépített légtechnikai berendezések – újabb beszélgetést tett közzé a gödi akkumulátorgyárról a Tisza Párt elnöke.

– Újabb megdöbbentő és vérlázító információk a gödi akkumulátorgyárban tapasztalható szabálytalanságról és Orbán Viktorék felelősségéről.

Rákkeltő anyagok kerültek a levegőbe, magzatkárosító anyag a vizeinkbe. Emberi életre veszélyes anyagokat csempésztek engedély nélkül, kézipoggyászban Magyarországra. Hiába jelezte rendszeresen az üzem magyar vezetése a munkásokat és a környéken élők egészségét súlyosan veszélyeztető hiányosságokat a gyár dél-koreai vezetőinek, azok, bízva a kormányzati támogatásban semmit sem tettek

– összegezte Magyar Péter azt az újabb beszélgetést, amelyet közösségi oldalán hozott nyilvánosságra péntek délelőtt. A Tisza Párt elnöke megígérte: folytatják a gödi halálgyár történetének feldolgozását, újabb s újabb ott dolgozó emberek jelentkeznek és mondják el, milyen szabálytalanul működött a gyár, s milyen módon veszélyeztették az ott dolgozók és környéken élők egészségét.

A pénteki vendéget Attilaként mutatták be – arcát eltakarták, hangját megváltoztatták –, aki több évig dolgozott a gyárban, s nagyon sok belső folyamatra volt rálátása. Szavai szerint mind a gyár koreai, mind a magyar vezetőinek tudomása volt arról, hogy már a tervek sem voltak megfelelőek, a központi légtechnikai berendezéseket „alul tervezték”,

vagyis ha valahol egy veszélyes anyag kiszabadult, semmi sem akadályozta meg, hogy ezen a rendszeren keresztül egy másik helyiségbe is bemenjen. Ilyen okokból a katód előállításához használt nikkel, kadmium és mangán is bejuthatott a keverőüzemből más részlegekbe.

A férfi szerint Samsung SDI üzemében eleinte szinte semmilyen munkavédelmi, működési és egészségügyi szabályt nem tartottak be: például az első időkben csak orvosi maszkot viseltek a dolgozók, amelyek nem védenek a rákkeltő mikroszemcsék ellen. A gyár takarítását külső cég végzete, ám az ő védőfelszerelésükről sem gondoskodtak, miként azokéról sem, akik a hulladékot szállították el.

Magyar Péter megemlítette: tudomásul van arról, hogy repülőgépen, kézipoggyászban hoztak be Dél-Koreából veszélyes alkatrészeket. Ezt beszélgetőpartnere megerősítette és kiegészítette azzal:

olyan, a tűzjelző berendezések érzékelőiben elhelyezett izotóp kapszulákról van szó, amelyek, ha valamilyen módon kiszabadulnak és bejutnak az emberi szervezetbe, akár halált is okozhatnak.

Ezeket szavai szerint ráadásul engedély nélkül építették be a tűzjelző berendezésekbe.

A férfi arról is beszélt, hogy legtöbbször a katasztrófavédelem ellenőrzött a gyár területén, de időnként munkavédelmi vizsgálatok is történtek. Eleinte ezek sűrűbben zajlottak, később azonban megritkultak – a gyár dolgozóinak belső információi szerint politikai nyomásra, felsőbb utasításra gátolták meg, hogy ugyanolyan gyakorisággal jöjjenek az ellenőrök, mint korábban. Hozzátette: