„Ha valahol egy veszélyes anyag kiszabadult, semmi sem akadályozta meg, hogy ezen a rendszeren keresztül máshová is bemenjen” - Újabb részletek a gödi akkugyárról Magyar Péter videójában

– Újabb megdöbbentő és vérlázító információk a gödi akkumulátorgyárban tapasztalható szabálytalanságról és Orbán Viktorék felelősségéről.Magyar Péter: A gödi akkumulátorgyárból rendszeresen elrejtették a veszélyes anyagokat a katasztrófavédelmi ellenőrzések elől
Rákkeltő anyagok kerültek a levegőbe, magzatkárosító anyag a vizeinkbe. Emberi életre veszélyes anyagokat csempésztek engedély nélkül, kézipoggyászban Magyarországra. Hiába jelezte rendszeresen az üzem magyar vezetése a munkásokat és a környéken élők egészségét súlyosan veszélyeztető hiányosságokat a gyár dél-koreai vezetőinek, azok, bízva a kormányzati támogatásban semmit sem tettek
– összegezte Magyar Péter azt az újabb beszélgetést, amelyet közösségi oldalán hozott nyilvánosságra péntek délelőtt. A Tisza Párt elnöke megígérte: folytatják a gödi halálgyár történetének feldolgozását, újabb s újabb ott dolgozó emberek jelentkeznek és mondják el, milyen szabálytalanul működött a gyár, s milyen módon veszélyeztették az ott dolgozók és környéken élők egészségét.
A pénteki vendéget Attilaként mutatták be – arcát eltakarták, hangját megváltoztatták –, aki több évig dolgozott a gyárban, s nagyon sok belső folyamatra volt rálátása. Szavai szerint mind a gyár koreai, mind a magyar vezetőinek tudomása volt arról, hogy már a tervek sem voltak megfelelőek, a központi légtechnikai berendezéseket „alul tervezték”,
vagyis ha valahol egy veszélyes anyag kiszabadult, semmi sem akadályozta meg, hogy ezen a rendszeren keresztül egy másik helyiségbe is bemenjen. Ilyen okokból a katód előállításához használt nikkel, kadmium és mangán is bejuthatott a keverőüzemből más részlegekbe.
A férfi szerint Samsung SDI üzemében eleinte szinte semmilyen munkavédelmi, működési és egészségügyi szabályt nem tartottak be: például az első időkben csak orvosi maszkot viseltek a dolgozók, amelyek nem védenek a rákkeltő mikroszemcsék ellen. A gyár takarítását külső cég végzete, ám az ő védőfelszerelésükről sem gondoskodtak, miként azokéról sem, akik a hulladékot szállították el.
Magyar Péter megemlítette: tudomásul van arról, hogy repülőgépen, kézipoggyászban hoztak be Dél-Koreából veszélyes alkatrészeket. Ezt beszélgetőpartnere megerősítette és kiegészítette azzal:
olyan, a tűzjelző berendezések érzékelőiben elhelyezett izotóp kapszulákról van szó, amelyek, ha valamilyen módon kiszabadulnak és bejutnak az emberi szervezetbe, akár halált is okozhatnak.
Ezeket szavai szerint ráadásul engedély nélkül építették be a tűzjelző berendezésekbe.
A férfi arról is beszélt, hogy legtöbbször a katasztrófavédelem ellenőrzött a gyár területén, de időnként munkavédelmi vizsgálatok is történtek. Eleinte ezek sűrűbben zajlottak, később azonban megritkultak – a gyár dolgozóinak belső információi szerint politikai nyomásra, felsőbb utasításra gátolták meg, hogy ugyanolyan gyakorisággal jöjjenek az ellenőrök, mint korábban. Hozzátette:
a magyar vezetők igyekeztek volna betartani az előírásokat, akár munkavédelmiekről, akár egészségügyi, akár biztonságtechnológiairól legyen szó, de ez gyakran a koreai vezetők ellenállásán bukott el.