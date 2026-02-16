Hétfőn bíróság elé állítják a férfit, aki ellopta Egressy Mátyás telefonját

Budapest;lopás;ügyészség;vádemelés;eltűnés;

2026-02-16 10:02:00 CET

A férfi beismerte, hogy elrakta a buszon talált készüléket, és azt mondta, továbbadta azt egy ismerősének.

A Budapesti XI. és XXII. Kerületi Ügyészség lopás vétsége miatt bíróság elé állítja azt a 30 éves férfit, aki eltett egy buszon talált mobiltelefont, az idén januárban eltűnt Egressy Mátyás telefonját – derül ki az ügyészség hétfő reggeli közleményéből.

A nyomozás adatai szerint a férfi 2026. január 17-én, éjjel a fővárosban, a 907-es éjszakai buszjáraton utazott, ahol talált egy telefont. Rejtve megnézte, majd kikapcsolta, nem adta le a készüléket a busz vezetőjének, és egyéb módon sem próbálta meg visszajuttatni a tulajdonosának, hanem ellopta azt. A Budapesti XI. és XXII. Kerületi Ügyészség

a jelenleg egy szabálysértés miatt szabálysértési elzárást töltő elkövetőt a mai napon a Budai Központi Kerületi Bíróság elé állítja lopás vétségének vádjával.

Rab Ferenc, a Fővárosi Főügyészség helyettes szóvivője a 24.hu üggyel kapcsolatos megkeresésére elmondta,

a vádlott beismerte, hogy elrakta és kikapcsolta a buszon talált telefont, és azt mondta, továbbadta a készüléket egy ismerősének.

A Fővárosi Főügyészség közleményében felhívja a figyelmet arra, hogy a talált értékek nem tehetők el, mert annak akár büntetőjogi következménye is lehet. A közönség számára nyitva álló épületben vagy helyiségben, továbbá közösségi közlekedés vagy szállítás járművén talált dolgot a találó köteles az üzemeltető alkalmazottjának késedelem nélkül átadni. Az ilyen dologra a találó nem tarthat igényt.

Mint megírtuk, Egressy Mátyás január 17-én, szombaton hajnalban tűnt el, az Ötkert nevű belvárosi szórakozóhelyről indult el, de nem ért haza. Amit tudni lehet róla, hogy felszállt a 907-es buszra, amellyel haza tudott volna érni Kelenföldre, de feltehetően elaludt az éjszakai buszon, ugyanis hajnali 4 óra körül az Örs vezér terén ébresztette a jármű sofőrje. Édesapja tájékoztatása szerint a térfigyelő kamerákon látták, hogy HÉV-vel kiment Csömörre, majd visszajött, az Örstől metróval reggel hat óra után pár perccel elment a Kossuth térre, majd reggel fél hétkor felsétált a Lánchídra. Onnantól kezdve nincs jel róla, vagyis feltételezik, hogy a fiú a Dunába zuhanhatott. Erre utal az is, hogy megtalálták a kulcscsomóját a Lánchídnál, illetve hogy a rendőrség birtokába került egy olyan felvétel, amely egy hajón készült, és amely szerint reggel 6 óra 37 perckor a Lánchídról a Dunába zuhan egy személy.