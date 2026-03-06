Rendben lezajlott a pénteki ukrán-orosz hadifogolycsere is, 300-300 ember térhet vissza saját hazájába

Oroszország;Ukrajna;fogolycsere;hadifoglyok;Volodimir Zelenszkij;

2026-03-06 14:51:00 CET

Kijevi adatok szerint a háború több mint négy éve alatt összesen már csaknem hétezren térhettek vissza.

Újabb 300 ukrán katonatért haza az orosz fogságból, és két ukrán civilt is sikeresen hazahoztunk – jelentette be Facebook-oldalán Volodimir Zelenszkij. Az ukrán elnök közlése szerint a genfi tárgyalásokon az Egyesült Államok és az Egyesült Arab emírségek közvetítésével létrejött kétnapos csere részeként összesen félezer-félezer foglyot cserélt ki Ukrajna és Oroszország.

A The Kyiv Independent szerint a most visszatérő katonák között különféle alakulatoknál szolgált, és eltérő rendfokozatú és életkorú katonák vannak, akik Donyeckben, Luhanszkban, Harkivban, Zaporizzsjában, Herszonban és Mariupolban védték hazájukat, és közülük akadt aki az orosz-ukrán háború kezdete óta, több mint négy éve őriztek orosz területeken hadifogolyként. A legfiatalabb hazatért 26 éves, akit 2022-ben 22 évesen fogtak el, míg a legidősebb 60 éves.

Dmitro Lubinec ukrán ombudsman közölte, hivatalának képviselői két napja jelen vannak a csere helyszínén, találkoznak a szabadon bocsátott foglyokkal, segítenek nekik kapcsolatba lépni a hozzátartozóikkal, és figyelemmel kísérik a hadifoglyokkal való bánásmódról szóló genfi ​​egyezmény betartását. Adatai szerint a háború kezdete óta összesen 6922 ukránt hoztak vissza a fogságból.

Az orosz védelmi minisztérium is megerősítette a pénteki 300-300-as fogolycserét. A visszatért orosz katonákat most is Belaruszba szállították, ahol – állításuk szerint – pszichológiai és orvosi segítséget kapnak, mielőtt Oroszországba szállítják őket további kezelésre és rehabilitációra.