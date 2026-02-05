Ukrajna és Oroszország 314 hadifogoly cseréjéről állapodott meg Abu-Dzabiban

Oroszország;Ukrajna;Egyesült Államok;Egyesült Arab Emírségek;Abu-Dzabi;fogolycsere;

Steve Witkoff, az amerikai elnök különmegbízottja közölte, a következő hetekben további előrelépés várható.

Az Egyesült Államok, Ukrajna és Oroszország megállapodott 314 hadifogoly cseréjéről a csütörtökön Abu-Dzabiban tartott tárgyalásaikon – jelentette be Steve Witkoff, az amerikai elnök különmegbízottja az X-en.

A politikus az Ukrinform ukrán állami hírügynökség beszámolója szerint hangsúlyozta, hogy öt hónapja ez az első fogolycsere-megállapodás Kijev és Moszkva között. Kiemelte, ezt az eredményt az „alaposan előkészített és eredményes béketárgyalásoknak” köszönhetően sikerült elérni. „Bár még sok munka áll előttünk, az ilyen lépések azt mutatják, hogy a folyamatos diplomáciai erőfeszítések kézzelfogható eredményeket hoznak, és hozzájárulnak az ukrajnai háború befejezéséhez” – írta bejegyzésében, kiemelve,

a megbeszélések folytatódnak, és a következő hetekben további előrelépés várható.

Witkoff megköszönte az Egyesült Arab Emírségeknek, hogy helyszínt biztosított a tárgyalásokhoz, valamint Donald Trump amerikai elnöknek, kiemelve szerepét a megállapodás elérésében.

A megállapodást a fogolycseréről később Volodimir Zelenszkij ukrán elnök is megerősítette. Közölte, hogy ennek eredményeként 157 ukrán hadifogoly térhet haza. Utasította egyúttal az ukrán tárgyalóküldöttséget, hogy próbáljanak megállapodásra jutni további hadifogolycserék lebonyolításáról is.

Abu-Dzabiban szerdán kezdődött újabb kétnapos tárgyalási forduló Ukrajna, az Egyesült Államok és Oroszország képviselőinek részvételével. A három ország előző háromoldalú találkozóját Abu-Dzabiban január 23-24-én tartották, akkor a háború befejezésének paramétereit vitatták meg, és a katonai vezetők meghatározták a további egyeztetések kérdéslistáját.