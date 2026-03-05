megállapodás;Egyesült Államok;Egyesült Arab Emírségek;fogolycsere;hadifoglyok;Volodimir Zelenszkij;orosz-ukrán háború;

Kétszáz-kétszáz hadifoglyot cserélt ki Ukrajna és Oroszország

Az újabb megállapodás az Egyesült Államok és az Egyesült Arab Emírségek közvetítésével még Genfben jött létre, pénteken további 300 katona és civil térhet vissza saját hazájába kölcsönösen. 

Ukrajna hazahozta 200 orosz fogságban tartott katonáját március 5-én, míg Kijev 200 orosz hadifoglyot adott vissza Moszkvának – írja a The Kyiv Independent Volodimir Zelenszkij ukrán elnöknek a közösségi oldalain közzétett posztja alapján.  – Ukrajna azon dolgozik, hogy mindenkit visszajuttasson, senkit sem felejtünk el – közölte Zelenszkij.

– A visszatért hadifoglyok között vannak olyan katonák, akik Mariupolt, Donyecket, Luhanszkot, Harkivot és Zaporizzsját védték, és a fegyveres erők különféle alakulatainál szolgáltak – olvasható az elnöki bejegyzésben. Dmitro Lubinec, Ukrajna emberi jogi ombudsmanja szerint a csütörtöki csere csak az első szakasza annak a nagyszabású cserének, amelyben Oroszország és Ukrajna a februári genfi ​​tárgyalások során állapodott meg.

Ugyanakkor az orosz védelmi minisztérium megerősítette a 200-200 hadifogoly cseréjét, amely az Egyesült Államok és az Egyesült Arab Emírségek közvetítésével jött létre. Az orosz fél szerint a szabadon bocsátott orosz hadifoglyokat Belaruszba szállították, ahol orvosi, valamint pszichológiai ellátást kapnak. Vlagyimir Putyin orosz elnök tanácsadója, Vlagyimir Megyinszkij a RIA Novosztyi orosz hírügynökséget emlékeztette, hogy a genfi ​​megállapodások értelmében március 5-én és 6-án összesen 500-500 foglyot cselélnek ki.

A The Kyiv Independent emlékeztetett, a legutóbbi hadifogolycsere február 5-én zajlott, amikor 157 ukrán hadifogoly tért haza orosz fogságból az Abu-Dzabiban folytatott béketárgyalásokat követően. A februári csere előtt Moszkva csaknem négy hónapig blokkolta a folyamatot.

