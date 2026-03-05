megállapodás;Egyesült Államok;Egyesült Arab Emírségek;fogolycsere;hadifoglyok;Volodimir Zelenszkij;orosz-ukrán háború;

2026-03-05 17:27:00 CET

Kétszáz-kétszáz hadifoglyot cserélt ki Ukrajna és Oroszország

Az újabb megállapodás az Egyesült Államok és az Egyesült Arab Emírségek közvetítésével még Genfben jött létre, pénteken további 300 katona és civil térhet vissza saját hazájába kölcsönösen.