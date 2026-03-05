Kétszáz-kétszáz hadifoglyot cserélt ki Ukrajna és Oroszország

Ukrajna hazahozta 200 orosz fogságban tartott katonáját március 5-én, míg Kijev 200 orosz hadifoglyot adott vissza Moszkvának – írja a The Kyiv Independent Volodimir Zelenszkij ukrán elnöknek a közösségi oldalain közzétett posztja alapján. – Ukrajna azon dolgozik, hogy mindenkit visszajuttasson, senkit sem felejtünk el – közölte Zelenszkij.
– A visszatért hadifoglyok között vannak olyan katonák, akik Mariupolt, Donyecket, Luhanszkot, Harkivot és Zaporizzsját védték, és a fegyveres erők különféle alakulatainál szolgáltak – olvasható az elnöki bejegyzésben. Dmitro Lubinec, Ukrajna emberi jogi ombudsmanja szerint a csütörtöki csere csak az első szakasza annak a nagyszabású cserének, amelyben Oroszország és Ukrajna a februári genfi tárgyalások során állapodott meg.
Ugyanakkor az orosz védelmi minisztérium megerősítette a 200-200 hadifogoly cseréjét, amely az Egyesült Államok és az Egyesült Arab Emírségek közvetítésével jött létre. Az orosz fél szerint a szabadon bocsátott orosz hadifoglyokat Belaruszba szállították, ahol orvosi, valamint pszichológiai ellátást kapnak. Vlagyimir Putyin orosz elnök tanácsadója, Vlagyimir Megyinszkij a RIA Novosztyi orosz hírügynökséget emlékeztette, hogy a genfi megállapodások értelmében március 5-én és 6-án összesen 500-500 foglyot cselélnek ki.Ukrajna és Oroszország 314 hadifogoly cseréjéről állapodott meg Abu-Dzabiban
A The Kyiv Independent emlékeztetett, a legutóbbi hadifogolycsere február 5-én zajlott, amikor 157 ukrán hadifogoly tért haza orosz fogságból az Abu-Dzabiban folytatott béketárgyalásokat követően. A februári csere előtt Moszkva csaknem négy hónapig blokkolta a folyamatot.Összesen 205-205 foglyot cserélt ki egymással csütörtökön Ukrajna és Oroszország