Az ukrán takarékbank delegációt küld Magyarországra a pénzszállítók elfogása miatt

2026-03-06 13:55:00 CET

Tudni akarják, miért tartóztatták le őket.

„Azonnal intézkedünk az elfogott pénzszállítók és az Oschadbank lefoglalt járművei ügyében. Helyettesem, Alexei Shaban és az Oschadbank takarékbank munkatársai sürgősen Budapestre utaznak, hogy tisztázzák a helyzetet” - figyelt fel a Telex Andrij Pisznij, az ukrán takarékbank elnökének Facebook-bejegyzésére.

Az ukrán jegybankelnök közölte, hogy a kérdésben levelet is címeznek a partnerekhez és szabályozó hatóságokhoz, különös tekintettel a pénzszállító szolgálatok ellenőrzésének (CIT-ellenőrzés) betartására az euróövezetben, továbbá a magyar fél intézkedéseit illetően. Emellett Ukrajna hivatalos tájékoztatást kér a magyar hatóságoktól arról, miért tartóztatták le az Oschadbank alkalmazottait.

Mint beszámoltunk róla, a magyar hatóságok elfogtak hét ukrán állampolgárt pénzmosási gyanú címén, két páncélozott, Ausztriából Ukrajnába tartó pénzszállító autót megállítva. A történtekről először Andrij Szibiha ukrán külügyminiszter adott tájékoztatást, közlése szerint a magyar hatóságok gyakorlatilag túszul ejtettek hét ukrán állampolgárt. Közölte, mindannyian az állami Oschadbank (Takarékbank) alkalmazottjai, akik két banki járművet vezettek, amelyek Ausztria és Ukrajna között tranzitáltak, és készpénzt szállítottak az állami bankok közötti rendszeres szolgáltatás keretében.

A NAV közleménye szerint az előállítottak közt van egy korábbi ukrán titkosszolgálati tábornok is. Emellett megállítottak két páncélozott pénzszállító autót, amelyek Ausztriából tervezetten Ukrajnába, összesen 40 millió dollárt, 35 millió eurót és 9 kilogramm aranyat szállítottak. Csak az idei év folyamán több mint 900 millió amerikai dollárt, 420 millió eurót és 146 kilogramm aranytömböt szállítottak Magyarország területén keresztül Ukrajnába. Az adóhatóság hangsúlyozta, a nyomozást a büntetőjogi eljárásról szóló törvényt betartva, a Terrorelhárítási Központ (TEK) közreműködésével végzi. A Kormányzati Tájékoztatási Központ nem sokkal később azt közölte, hogy az ukrán személyeket kiutasítják az országból.

Az ukrán külügyi tárca közölte, hogy a magyar hatóságok önkényes lépései miatt nem garantálható az ukrán állampolgárok biztonsága, ezért azt javasolja az ukrán állampolgároknak, hogy tartózkodjanak a Magyarországra történő utazástól.