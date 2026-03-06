Emberrablás és túszejtés miatt Ukrajna büntetőeljárást indított a magyar hatóságok által elfogott pénzszállítók ügyében

Orbán-kormány;Ukrajna;büntetőeljárás;

Az ukránok szóltak az Europolnak is.

Az ukrán rendőrség büntetőeljárást indított ukrán állampolgárok és az állami tulajdonban lévő takarékbankhoz, az Oscsadbankhoz tartozó szolgálati jármű Magyarországon történt elrablása miatt - írja az Ukrinform az ukrán rendőrség kommunikációs osztályának közleménye alapján.

E szerint az eljárást az ukrán büntető törvénykönyv 146. és 147. cikkelye, személyi szabadságtól való megfosztás és emberrablás, illetve a túszejtés alapján indították meg. Az ukránok felvették a kapcsolatot az Europollal, a NAV-val és a magyar rendőrséggel is, továbbá összehangolják erőfeszítéseiket az incidens összes körülményének tisztázása érdekében. A nyomozás folyamatban van.

Mint beszámoltunk róla, a magyar hatóságok elfogtak hét olyan ukrán állampolgárt, akik két páncélozott járművel 40 millió dollárt, 35 millió eurót és 9 kilogramm aranyat szállítottak Ausztriából Ukrajna felé. A történtekről először Andrij Szibiha ukrán külügyminiszter adott tájékoztatást, közlése szerint a magyar hatóságok gyakorlatilag túszul ejtették a hét ukrán állampolgárt, akik mindannyian az ukrán állami Oscsadbank (Takarékbank) alkalmazottai voltak.

A NAV közleménye szerint az előállítottak közt van az ukrán titkosszolgálat, az SZBU egyik korábbi tábornoka is, az ukránok pedig csak az idén több mint 900 millió amerikai dollárt, 420 millió eurót és 146 kilogramm aranyat szállítottak Magyarország területén Ukrajnába. A nyomozást a büntetőjogi eljárásról szóló törvényt betartva, a Terrorelhárítási Központ (TEK) közreműködésével végzi. A Kormányzati Tájékoztatási Központ nem sokkal később arról számolt be, hogy az elfogott ukránokat kiutasítják az országból.

A kijevi külügyi tárca közölte, hogy a magyar hatóságok önkényes lépései miatt nem garantálható az ukrán állampolgárok biztonsága, ezért azt javasolja az ukrán állampolgároknak, hogy tartózkodjanak a Magyarországra történő utazástól. Ezt követően Andrij Szibiha bejelentette, hogy Ukrajna szankciókat vezethet be a történtek miatt Magyarország ellen, egyben felszólította az Orbán-kormányt, hogy fejezze be Ukrajna belerángatását a magyar belpolitikába és a választási kampányba.