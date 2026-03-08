Létezik egyáltalán az az orosz hajó, amely kőolajat szállít Magyarországnak?

Magyarország;MOL;kőolaj;Horvátország;orosz olaj;olajszállítás;

2026-03-08 18:52:00 CET

Az utóbbi napok kormányzati kommunikációja alapján már az se biztos, hogy egyáltalán létezik az a tengeri kőolajszállítmány, amit Szijjártó Péter február közepi bejelentése szerint a Mol rendelt meg az Ukrajna felől érkező Barátság-kőoajvezeték kiesésének pótlására.

A Mol meg is rendelte az orosz kőolajat tengeri szállításra, összesen 500 ezer tonnát” – áll a külgazdasági és külügyminiszter február 18-án a Barátság-vezeték leállása miatti ukránellenes kirohanásában. A szállítmány nagyjából március első napjaira érkezik a horvát kikötőbe – tette hozzá a tárcavezető.

Bár a Mol két nappal korábbi közleményében az érkezési határidő mellett csak azt erősítette meg, hogy a Barátságon érkező kőolaj kiváltására tengeri szállítmányokat rendeltek meg, február 19-i, a Telexen megjelent interjújában Hernádi Zsolt elnök-vezérigazgató szintén utalt tengeri szállítmányra. Február 25-i, kifejezetten az orosz hajó iránti érdeklődésünkre ugyanakkor a Moltól azzal a válasszal kellett beérjük, hogy szaúd-arábiai, norvég, kazah és líbiai nyersanyagot hoznak fel. Március 3-án az ATV-ben Rónai Egon kétszer is kérdezte Hernádi Zsoltot, hogy jön-e orosz kőolaj a horvátországi Omisalj kikötőjébe, az elnök-vezérigazgató azonban mind a kétszer kitért a tételes válasz alól. Március 5-én, tehát amikor az eredeti Szijjártó-nyilatkozat alapján az állítólagos orosz kőolajszállítmánynak már a horvát kikötőben kellett volna állnia, a Molnál és a külügyi tárcánál is érdeklődtünk a tankerre, ám válasz sehonnan sem érkezett. A csütörtöki kormányinfón Gulyás Gergely a TV2 kérdésére annyit felelt, hogy az orosz kőolajszállítmány „néhány héten belül megérkezik”, amúg pedig az „össze-vissza beszélő” horvátok nem tagadhatják meg az orosz kőolaj továbbítását a Mol magyar és szlovák finomítói felé. Czepek Gábor, az Energiaügyi Minisztérium államtitkára csütörtöki sajtótájékoztatóján kérdésünkre abbéli reményének adott hangot, hogy a Mol minden orosz megrendelése beérkezik. Egyszersmind megerősítette az orosz kőolaj Adria-kőolajvezeték keresztüli továbbítását illető kétségeket, emlékeztetve, hogy a Mol szerint az nem is alkalmas a magyar és a szlovák finomító egyidejű ellátására.

Miután a Mol és a hozzá tartozó szlovák Slovnaft szerdán bepanaszolta az Európai Bizottságnál az Adria szerintük túl magas szállítási díját, az üzemeltetést végző Janaf hosszú válaszközleményében többek között rögzítette: lehet, hogy az Adria száz kilométerre vetített tarifája magasabb a Barátságénál, ám mivel annál jóval rövidebb, a Mol horvát olajszállítási költségei mégis jóval alacsonyabbak a keletinél. A Mol péntekenüdvözölte, hogy a jövő héten megindul az Adria szállítási képességeinek tíz hónapos tesztje.