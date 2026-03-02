A horvát miniszterelnök szerint az Adria-kőolajvezetéken a szállítási díj háromszor alacsonyabb, mint a Barátság esetében

Magyarország;Szlovákia;kőolaj;Horvátország;Andrej Plenkovic;Barátság kőolajvezeték;

2026-03-02 13:32:00 CET

Andrej Plenković úgy véli, ez nemcsak sokkal megbízhatóbb, hanem költségszempontból is kedvezőbb alternatíva volna.

Kifejezetten Magyarországot és Szlovákiát említette Andrej Plenković horvát miniszterelnök a Euronewsnak nyilatkozva, amikor az Adria-vezetéket elsődleges ellátási útvonalként ajánlotta a Barátság alternatívájaként – vette észre a Portfolio.

A horvát kormányfő szerint a horvátországi Omišalj kikötőjéből induló Adria-vezeték nemcsak sokkal megbízhatóbb, hanem költségszempontból is kedvezőbb alternatíva volna. Elmondása alapján az Adria-vezeték éves kapacitása

eléri a 14 millió tonnát Magyarország és Szlovákia irányába, ami elvben elegendő lenne a magyar finomítói igények jelentős részének fedezésére.

A rendszer emellett további 9 millió tonna szállítására képes Szerbia felé.

A portál felidézi, az Iránban kirobbantott háború nyomán emelkedő olajárak komolyan kihívást jelenthetnek Magyarországnak is, hiszen hétfőn az indexként használt Brent típusú kőolaj 6 százalék feletti mértékben drágult, hordónként 77 dollár fölé emelkedve.

Magyarország az Ukrajnán áthaladó Barátság-vezetéket ért január végi támadásáig nagyjából 90 százalékban Oroszországtól fedezte olajszükségleteit. Bár a fogyasztói olajárak nem maradnak el a régió más országaihoz képest, a kormány állítása szerint a hordónként 13 dollárral olcsóbban elérhető orosz Urals kiesése 1000 forintra emelhetné a benzin literárát.

Ugyan a Nyugatról vagy Közel-Keletről érkező kőolaj valóban drágábban érhető el, Plenković szerint a tranzitdíjakon is jelentőset lehetne spórolni. Megítélésük alapján

az Adria-kőlajvezetéken keresztüli szállítási díj „háromszor alacsonyabb”, mint a Barátságon alkalmazott díjszabás.

Ha ez a különbség ténylegesen érvényesül a teljes volumenre vetítve, az éves szinten jelentős megtakarítást jelenthetne Magyarország számára, különösen egy emelkedő világpiaci árkörnyezetben.