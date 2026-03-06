Most leginkább az amerikai hallgatás blokkolja az orosz kőolajbeszerzést, de az Orbán-kormány nagyvonalúan nem is említi ezt

Magyarország;kőolaj;Orbán Viktor;Egyesült Államok;szankciók;hallgatás;Donald Trump;

2026-03-06 22:12:00 CET

Lapunk nem kapott választ a Fehér Ház sajtóirodájától arra a kérdésre, hogy a horvát Janaf rendelkezik-e engedéllyel az Adria-kőolajvezetéken keresztüli nyersanyagszállításra Magyarország és Szlovákia felé.

Pedig szakértők szerint a magyar-amerikai „aranykor” fényében sokat segített volna, ha Donald Trump, bármely minisztere vagy éppen az az amerikai pénzügyminisztérium külföldi vagyonellenőrzési hivatala, az OFAC kinyilatkoztatja, Magyarország és Szlovákia az Adria-vezetéken keresztül is vehet orosz olajat. Szintén se ártott volna, ha erre a magyar illetékesek kérdeznek rá náluk. Alkalmuk adódott rá: mióta ugyanis Ukrajnából nem érkezik orosz olaj, Magyarországon járt Marco Rubio amerikai külügyminiszter, Orbán Viktor a washingtoni béketanácsülésen személyesen beszélt Donald Trumppal, ahol néhány napra rá Szijjártó Péter energiaügyi tárgyalásokat folytatott. Ehhez képest semmi jele, hogy a magyar kormánytagok amerikai segítséget kértek volna a magyar-horvát vita tisztázására, amiként e kérdésünkre a Külgazdasági és Külügyminisztériumtól sem kaptunk választ. Egy biztos: azzal, hogy az USA hallgat, meglehetős kellemetlen helyzetbe hozza a magyar kormányt. Így nem ismert a Mol által megrendelt 500 ezer tonnás tengeri oroszolaj-szállítmány sorsa sem.

Rónai Egon az ATV-ben megkérdezte Orbán Viktortól, miért nem kértünk kifejezett állásfoglalást az amerikaiaktól. A kormányfő válasza szerint Magyarország novemberben orosz olajcégekre – nevesül a Lukoilra és a Rosznyeftyre - kapott a világszintű amerikai vásárlási tilalom alól felmentést. (Igaz, tavaly novemberben még – valótlanul – a Barátság-vezetékre vonatkozó engedélyt említett.) Az amerikai hozzájárulás alapján tehát a horvátoknak alighanem tényleg át kellene engedniük az orosz kőolajat. Orbán Viktor szerint ugyanakkor a Janafra nem vonatkozik amerikai tiltás. Ezt már csak azért sem lehet igaz, mert a horvát cég tavaly a szerb olajfinomító ellátását is az amerikai szankciókra hivatkozva zárta el és nyitotta újra. Nem egyszerűsíti a helyzetet, hogy a magyar felmentés pontos szövegét eddig sem az OFAC, sem a Mol nem hozta nyilvánosságra.

Némiképp homályos az uniós engedély ügye is. Bár az uniós orosz olajvásárlási tilalom alóli 2022-es felmentésünk vezetékes ellátásunk akadályoztatása esetére kifejezetten engedélyezi a tengeri beszerzést, a mostani vita kapcsán Brüsszel inkább Zágrábra hárította a döntés ódiumát.

A horvát kormány és az Adria-kőolajvezetéket üzemeltető Janaf szintén ködös: annyit rögzítenek, hogy mindenben az uniós és amerikai szankciók szerint járnak el és nem hajlandók orosz kőolajat továbbítani. Bár az Orbán-kormány és a Mol szerint a Janaf minden engedéllyel rendelkezik, a magyar olajcég szerint a horvátok tőlük kértek a szállításokra vonatkozó amerikai és uniós engedélyt, amit elvetettek. Tegnap a Mol és a szlovák Slovnaft hivatalos panaszt nyújtott be az Európai Bizottságnál a Janaf árképzésével szemben, de a horvátok mindent cáfolnak.

Vlagyimir Putyin és Orbán Viktor hétfői telefonos egyeztetését követően Szijjártó Péter csütörtökön Moszkvába látogatott. A közlemény szerint célja annak biztosítása, hogy a krízishelyzetben is változatlan áron álljon Magyarország rendelkezésére a szükséges mennyiségű orosz kőolaj és földgáz. Enélkül ugyanis a rezsicsökkentést „el kell felejteni”. (Független szakértők az egész okfejtést cáfolják.) Ha ezt a biztosítékot megkapjuk, egy feladat marad, ezeket eljuttatni Magyarországra – fogalmazott a külgazdasági és külügyminiszter. Ez a kőolaj esetében nem kis kihívás, de a földgázvezeték is ukrán fenyegetés alatt áll – teszik hozzá szakértők.