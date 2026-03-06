Most leginkább az amerikai hallgatás blokkolja az orosz kőolajbeszerzést, de az Orbán-kormány nagyvonalúan nem is említi ezt

Pedig szakértők szerint a magyar-amerikai „aranykor” fényében sokat segített volna, ha Donald Trump, bármely minisztere vagy éppen az az amerikai pénzügyminisztérium külföldi vagyonellenőrzési hivatala, az OFAC kinyilatkoztatja, Magyarország és Szlovákia az Adria-vezetéken keresztül is vehet orosz olajat. Szintén se ártott volna, ha erre a magyar illetékesek kérdeznek rá náluk. Alkalmuk adódott rá: mióta ugyanis Ukrajnából nem érkezik orosz olaj, Magyarországon járt Marco Rubio amerikai külügyminiszter, Orbán Viktor a washingtoni béketanácsülésen személyesen beszélt Donald Trumppal, ahol néhány napra rá Szijjártó Péter energiaügyi tárgyalásokat folytatott. Ehhez képest semmi jele, hogy a magyar kormánytagok amerikai segítséget kértek volna a magyar-horvát vita tisztázására, amiként e kérdésünkre a Külgazdasági és Külügyminisztériumtól sem kaptunk választ. Egy biztos: azzal, hogy az USA hallgat, meglehetős kellemetlen helyzetbe hozza a magyar kormányt. Így nem ismert a Mol által megrendelt 500 ezer tonnás tengeri oroszolaj-szállítmány sorsa sem.Az ukránok szóltak, hogy a közeljövőben nem fog újraindulni a Barátság kőolajvezetéken
Rónai Egon az ATV-ben megkérdezte Orbán Viktortól, miért nem kértünk kifejezett állásfoglalást az amerikaiaktól. A kormányfő válasza szerint Magyarország novemberben orosz olajcégekre – nevesül a Lukoilra és a Rosznyeftyre - kapott a világszintű amerikai vásárlási tilalom alól felmentést. (Igaz, tavaly novemberben még – valótlanul – a Barátság-vezetékre vonatkozó engedélyt említett.) Az amerikai hozzájárulás alapján tehát a horvátoknak alighanem tényleg át kellene engedniük az orosz kőolajat. Orbán Viktor szerint ugyanakkor a Janafra nem vonatkozik amerikai tiltás. Ezt már csak azért sem lehet igaz, mert a horvát cég tavaly a szerb olajfinomító ellátását is az amerikai szankciókra hivatkozva zárta el és nyitotta újra. Nem egyszerűsíti a helyzetet, hogy a magyar felmentés pontos szövegét eddig sem az OFAC, sem a Mol nem hozta nyilvánosságra.
Némiképp homályos az uniós engedély ügye is. Bár az uniós orosz olajvásárlási tilalom alóli 2022-es felmentésünk vezetékes ellátásunk akadályoztatása esetére kifejezetten engedélyezi a tengeri beszerzést, a mostani vita kapcsán Brüsszel inkább Zágrábra hárította a döntés ódiumát.
A horvát kormány és az Adria-kőolajvezetéket üzemeltető Janaf szintén ködös: annyit rögzítenek, hogy mindenben az uniós és amerikai szankciók szerint járnak el és nem hajlandók orosz kőolajat továbbítani. Bár az Orbán-kormány és a Mol szerint a Janaf minden engedéllyel rendelkezik, a magyar olajcég szerint a horvátok tőlük kértek a szállításokra vonatkozó amerikai és uniós engedélyt, amit elvetettek. Tegnap a Mol és a szlovák Slovnaft hivatalos panaszt nyújtott be az Európai Bizottságnál a Janaf árképzésével szemben, de a horvátok mindent cáfolnak.
Vlagyimir Putyin és Orbán Viktor hétfői telefonos egyeztetését követően Szijjártó Péter csütörtökön Moszkvába látogatott. A közlemény szerint célja annak biztosítása, hogy a krízishelyzetben is változatlan áron álljon Magyarország rendelkezésére a szükséges mennyiségű orosz kőolaj és földgáz. Enélkül ugyanis a rezsicsökkentést „el kell felejteni”. (Független szakértők az egész okfejtést cáfolják.) Ha ezt a biztosítékot megkapjuk, egy feladat marad, ezeket eljuttatni Magyarországra – fogalmazott a külgazdasági és külügyminiszter. Ez a kőolaj esetében nem kis kihívás, de a földgázvezeték is ukrán fenyegetés alatt áll – teszik hozzá szakértők.
A kormányfő figyeli az üzemanyagárakat
Az ATV-nek adott interjújában Orbán Viktor megismételte: „letöri az arcátlan, pimasz” ukrán olajblokádot, vagyis valamiképp kicsikarja a Barátság-olajvezeték újraindítását. Ennek elsődleges eszköze most az Ukrajnának szánt uniós támogatások blokkolása. Emlékeztetett Volodimir Zelenszkij ukrán elnök hétfői nyilatkozataira, melyekben az ukrán elnök voltaképp elismerte, hogy szándékosan nem nyitják vissza az olajcsapot és Orbán Viktor választási vereségét reméli. Ennek kapcsán a kormányfő ködösen utalt a Tisza Párt állítólagos ukrán támogatására is. Arról pedig, hogy Magyar Péter, a Tisza Párt elnöke benzinadócsökkentést, illetve újból 480 forintos benzinárstopot javasol, rögzítette: figyeli a piacot és nincs elvi kifogása a 2022-as döntés esetleges megismétlése ellen.