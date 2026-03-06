Közzétette országos listáját a Tisza Párt és leadta a Nemzeti Választási Irodának. Eddig a névsor első öt neve volt ismert: az első helyen Magyar Péter, majd őt követi Rost Andrea operaénekesnő, Gajdos László, a Nyíregyházi Állatpark igazgatója, Forsthoffer Ágnes alelnök, és Kapitány István, a párt gazdasági-energetikai szakértője.
A lista első húsz helye utánuk a következőképpen alakul:
6. Orbán Anita
7. Radnai Márk
8. Bujdosó Andrea
9. Tarr Zoltán
10. Csézi Erzsébet
11. Hegedűs Zsolt
12. Bódis Kriszta
13. Pósfai Gábor
14. Tanács Zoltán
15. Göröghné Bocskai Éva
16. Ruszin-Szendi Romulusz
17. Jakab Zsuzsanna
18. Nagy Ervin
19. Szűcs Dóra
20. Velkey György László
A listát Kármán András folytatja a 21. helyen. 25., azaz szintén biztosnak mondható helyre került a Tisza csepeli jelöltje, a vak ügyvéd és egyben feketeöves aikidómester mivolta nyomán csepeli Daredevilként ismert Kátai-Németh Vilmos - aki nemrég a vonatot is lefutotta a Gubacsi hídon. Némi meglepetést okozva jóval hátrébb került a sorban a Lázár János által leszlovákozott felvidéki magyar Strompová Viktória, igaz, a lista 75. helye a közvélemény-kutatási adatok fényében - és ha kellő számú egyéni mandátumot szerez a Tisza Párt - még mindig elég lehet számára a mandátumszerzéshez, amennyiben nem jönne össze a dolog egyéniben a Vas megyei 2-es körzetben.
Aligha számíthat viszont listás mandátumra az RTL Híradó volt riportere, a Debrecenben induló Tárkányi Zsolt, ugyanis a 185 fős lista 182. helyére került. Az se különösebben valószínű, hogy hazajönne az Európai Parlamentből a magyar Országgyűlésbe Kulja András, aki a lista 140. helyén található. A listán szereplők nagyjából egyharmada nő.
Az ismertebb tiszás politikusok közül Bóna Szabolcs, a párt agrárszakértője nem szerepel a listán, ezt ő maga ezt kérte, azzal, hogy kizárólag egyéniben szeretne mandátumot szerezni a csornai központú Győr-Moson-Sopron megyei 3-as körzetben.Magyar Péter nyilvánosságra hozta, kik állnak a Tisza Párt országos listájának az első öt helyénA Magyar Kétfarkú Kutya Párt is összeszedte az aláírásokat az országos lista állításáhozKiderült, kik lesznek a DK országos listájának első 20 helyénDöntött a Tisza Párt, Magyar Péter lesz a listavezető és a miniszterelnök-jelölt