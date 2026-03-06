országos lista;országgyűlési választások;Tisza Párt;

Közzétette országos listáját a Tisza Párt

Orbán Anita és Radnai Márk szinte biztosan ott lesz a parlamentben, Tárkányi Zsolt csak a lista végén kapott helyet.

Közzétette országos listáját a Tisza Párt és leadta a Nemzeti Választási Irodának. Eddig a névsor első öt neve volt ismert: az első helyen Magyar Péter, majd őt követi Rost Andrea operaénekesnő, Gajdos László, a Nyíregyházi Állatpark igazgatója, Forsthoffer Ágnes alelnök, és Kapitány István, a párt gazdasági-energetikai szakértője.

A lista első húsz helye utánuk a következőképpen alakul:

  • 6. Orbán Anita

  • 7. Radnai Márk

  • 8. Bujdosó Andrea

  • 9. Tarr Zoltán

  • 10. Csézi Erzsébet

  • 11. Hegedűs Zsolt

  • 12. Bódis Kriszta

  • 13. Pósfai Gábor

  • 14. Tanács Zoltán

  • 15. Göröghné Bocskai Éva

  • 16. Ruszin-Szendi Romulusz

  • 17. Jakab Zsuzsanna

  • 18. Nagy Ervin

  • 19. Szűcs Dóra

  • 20. Velkey György László

A listát Kármán András folytatja a 21. helyen. 25., azaz szintén biztosnak mondható helyre került a Tisza csepeli jelöltje, a vak ügyvéd és egyben feketeöves aikidómester mivolta nyomán csepeli Daredevilként ismert Kátai-Németh Vilmos - aki nemrég a vonatot is lefutotta a Gubacsi hídon. Némi meglepetést okozva jóval hátrébb került a sorban a Lázár János által leszlovákozott felvidéki magyar Strompová Viktória, igaz, a lista 75. helye a közvélemény-kutatási adatok fényében - és ha kellő számú egyéni mandátumot szerez a Tisza Párt - még mindig elég lehet számára a mandátumszerzéshez, amennyiben nem jönne össze a dolog egyéniben a Vas megyei 2-es körzetben.

Aligha számíthat viszont listás mandátumra az RTL Híradó volt riportere, a Debrecenben induló Tárkányi Zsolt, ugyanis a 185 fős lista 182. helyére került. Az se különösebben valószínű, hogy hazajönne az Európai Parlamentből a magyar Országgyűlésbe Kulja András, aki a lista 140. helyén található. A listán szereplők nagyjából egyharmada nő.

Az ismertebb tiszás politikusok közül Bóna Szabolcs, a párt agrárszakértője nem szerepel a listán, ezt ő maga ezt kérte, azzal, hogy kizárólag egyéniben szeretne mandátumot szerezni a csornai központú Győr-Moson-Sopron megyei 3-as körzetben. 

