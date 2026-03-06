országos lista;országgyűlési választások;Tisza Párt;

2026-03-06 18:36:00 CET

Orbán Anita és Radnai Márk szinte biztosan ott lesz a parlamentben, Tárkányi Zsolt csak a lista végén kapott helyet.

Közzétette országos listáját a Tisza Párt és leadta a Nemzeti Választási Irodának. Eddig a névsor első öt neve volt ismert: az első helyen Magyar Péter, majd őt követi Rost Andrea operaénekesnő, Gajdos László, a Nyíregyházi Állatpark igazgatója, Forsthoffer Ágnes alelnök, és Kapitány István, a párt gazdasági-energetikai szakértője.

A lista első húsz helye utánuk a következőképpen alakul:

6. Orbán Anita

7. Radnai Márk

8. Bujdosó Andrea

9. Tarr Zoltán

10. Csézi Erzsébet

11. Hegedűs Zsolt

12. Bódis Kriszta

13. Pósfai Gábor

14. Tanács Zoltán

15. Göröghné Bocskai Éva

16. Ruszin-Szendi Romulusz

17. Jakab Zsuzsanna

18. Nagy Ervin

19. Szűcs Dóra

20. Velkey György László

A listát Kármán András folytatja a 21. helyen. 25., azaz szintén biztosnak mondható helyre került a Tisza csepeli jelöltje, a vak ügyvéd és egyben feketeöves aikidómester mivolta nyomán csepeli Daredevilként ismert Kátai-Németh Vilmos - aki nemrég a vonatot is lefutotta a Gubacsi hídon. Némi meglepetést okozva jóval hátrébb került a sorban a Lázár János által leszlovákozott felvidéki magyar Strompová Viktória, igaz, a lista 75. helye a közvélemény-kutatási adatok fényében - és ha kellő számú egyéni mandátumot szerez a Tisza Párt - még mindig elég lehet számára a mandátumszerzéshez, amennyiben nem jönne össze a dolog egyéniben a Vas megyei 2-es körzetben.

Aligha számíthat viszont listás mandátumra az RTL Híradó volt riportere, a Debrecenben induló Tárkányi Zsolt, ugyanis a 185 fős lista 182. helyére került. Az se különösebben valószínű, hogy hazajönne az Európai Parlamentből a magyar Országgyűlésbe Kulja András, aki a lista 140. helyén található. A listán szereplők nagyjából egyharmada nő.

Az ismertebb tiszás politikusok közül Bóna Szabolcs, a párt agrárszakértője nem szerepel a listán, ezt ő maga ezt kérte, azzal, hogy kizárólag egyéniben szeretne mandátumot szerezni a csornai központú Győr-Moson-Sopron megyei 3-as körzetben.