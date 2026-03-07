Donald Trump bejelentette, hogy az amerikai hadiipar megnégyszerezi a különleges osztályú fegyverzet gyártását

Irán;Egyesült Államok;Donald Trump;fegyvergyártás;

2026-03-07 07:04:00 CET

Az amerikai elnök azt ígérte, hogy az Irán elleni hadműveletek miatt megemelkedett kőolajárak gyorsan csökkenni fognak, amint a konfliktus a megoldáshoz közelít.

Az Egyesült Államok hadiipari vállalatai megnégyszerezik a különleges osztályú fegyverzet gyártását - közölte Donald Trump amerikai elnök, miután a Fehér Házban fogadta az ágazat legnagyobb cégeinek vezetőit pénteken.

Az amerikai elnök a Truth Socialön közzétett bejegyzésében beszámolt arról, hogy a gyártás felfuttatása már az előző hónapokban megkezdődött, és a cél a lehető legnagyobb mennyiségű készlet előállítása. Hozzátette, hogy az úgynevezett közép- és felső-középosztályú hadianyagból, amelyet az amerikai hadsereg Iránban bevet, valamint a közelmúlt Venezuelában is alkalmazott, "gyakorlatilag korlátlan" az ellátás.

A Fehér Házban tartott tanácskozáson a többi között a Boeing, a Northrop Grumman, a Raytheon és a Lockheed Martin vezető tisztségviselői vettek részt.

Donald Trump szintén pénteken azt ígérte, hogy az Irán elleni hadműveletek miatt megemelkedett kőolajárak gyorsan csökkenni fognak, amint a konfliktus a megoldáshoz közelít. Chris Wright energiaügyi miniszter a Fox News hírtelevíziónak nyilatkozva azt hangoztatta, hogy a magasabb kőolajárak időszaka legfeljebb hetekig tarthat, miközben Doug Burgum belügyminiszter ugyanott kijelentette, hogy az Egyesült Államok és Venezuela között kialakult együttműködés segíthet az országon belüli üzemanyagárak leszorításában.

Az Irán elleni katonai művelet elindítása, február 28 után eltelt 5 napban az Egyesült Államokon belül 10 százalékot meghaladó mértékben emelkedett az üzemanyagok ára a töltőállomásokon.

Az amerikai külügyminisztérium pénteken azt közölte, hogy már 27 ezer amerikai állampolgárnak sikerült visszajutnia hazájába a konfliktus által érintett közel-keleti régióból, részben a kormányzat által szervezett ingyenes bérelt repülőgépeken. Az Egyesült Államok jeruzsálemi nagykövetsége arról számolt be, hogy a hétvégén buszok indulnak Izraelen belül Tel-Avivból és Jeruzsálemből az egyiptomi Tabába, hogy segítsék az amerikai állampolgárok távozását.

Az amerikai hadsereg közel-keleti régióért felelős központ parancsnokság, a US Central Command pénteki összefoglalója szerint az amerikai katonai akció első hetében az amerikai erők háromezer iráni célpont ellen indítottak támadást, és az iráni haditengerészet 43 hajóját semmisítették meg vagy okoztak súlyos károsodást.