Izrael légicsapásokat mért Libanonra, legkevesebb 16-an meghaltak

Közel-Kelet;Libanon;Izrael;halálos áldozatok;légicsapás;

2026-03-07 09:31:00 CET

A libanoni egészségügyi minisztérium szerint további 35 ember megsérült, és a halálos áldozatok száma még emelkedhet.

Izrael az éjszaka légicsapásokat mért a Libanon keleti részén fekvő Nabi-Sít városára. A libanoni egészségügyi minisztérium szombati közlése szerint a támadásokban 16 ember vesztette életét, ami azt jelenti, hogy ez volt a leghalálosabb bombázás azóta, hogy a héten folytatódott a háború – írja a Reuters. A helyi hatóságok szerint további 35 ember megsérült, és a halálos áldozatok száma még emelkedhet.

Az MTI péntek esti beszámolója szerint a főváros, Bejrút ellen is intéztek támadásokat, amelyek következtében legkevesebb két embert halt meg és hárman megsebesültek. Az NNA állami hírügynökség alapján támadás érte az ország déli részén fekvő Madzsal Samszt is, itt kilencen haltak meg. Az áldozatok valamennyien egy család tagjai voltak, közöttük nők és gyermekek.

Biztonsági illetékesek közlése szerint támadás érte az ENSZ Ideiglenes Libanoni Erőjének (UNIFIL) egyik állását is, a támadás következtében voltak veszteségek. Részleteket péntek este nem lehetett tudni, az ENSZ megfigyelő missziója nem adott ki közleményt. Az izraeli hadsereg közölte, hogy vizsgálatot indít az ügyben.

A konfliktus legutóbbi kiszélesedésével több mint 200-an haltak meg Libanonban izraeli légicsapások következtében, mióta a Hezbollah hétfőn rakétákat és drónokat lőtt ki Izraelre, amire utóbbi heves bombázásokkal válaszolt.