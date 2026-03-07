Már négy éve jöttek-mentek kocsival az ukrán pénzszállítók, amikor a TEK rájött, hogy elfoghatja őket

Magyarország;elfogás;TEK;ukrán pénzszállítók;

2026-03-07 17:02:00 CET

Az nem igaz, hogy az M5-ös autópályán csaptak le rájuk, a magyar rendőrségi útvonalengedély alapján az M1-es autópályától haladtak az M3-as felé, ettől az útvonaltól nem tértek el.

Négy éve, az orosz-ukrán háború kitörése óta szállítanak a Magyarországon át vezető útvonalon a készpénzt és aranyat azok az ukránok, akiket csütörtökön csapott le a Terrorelhárítási Központ (TEK) kommandósai – jelentette ki szombaton a 24 kérdésére a hét férfi ügyvédje. Mint ismert, a hét férfi, az ukrán állami takarékbank, az Oscsadbank alkalmazottja, az osztrák Raiffeisen Bankkal kötött megállapodás keretében vitt 40 millió dollárt, 35 millió eurót és 9 kilogramm aranyat Ausztriából Ukrajna felé. Horváth Lóránt elmondása szerint korábban légi úton szállítottak minden rakományt, de a a Vlagyimir Putyin orosz elnök parancsára elindított háború miatt légtérzár van egész Ukrajna felett.

Az ügyvéd egyúttal cáfolta azokat a korábban felröppenő információkat, amelyek szerint a hét ukrán pénzszállítót az M5-ös autópályán fogták el. Horváth Lóránt elmondása szerint az ukrán pénzszállítók a magyar rendőrségi útvonalengedély alapján az M1-es autópályától haladtak az M3-as felé, ettől az útvonaltól nem tértek el, „az M5-öshöz semmi közük nem volt”, az M5-ös eleve Szerbia felé vezet.

Bár az ügyben a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) pénzmosás gyanújával indított eljárást, a hét ukrán pénzszállító péntek este a záhonyi határátkelőnél visszatérhetett Ukrajnába. Rakományuk Magyarországon maradt. – Nagyon nagy kérdés, hogy mi lesz a pénzzel. Arra tippelek, hogy foglalásban marad az eljárás alatt. Azt tudjuk biztosan, hogy az ukránok járművei a TEK területén állnak, mivel nyomkövetővel vannak felszerelve – mondta erről Horváth Lóránt korábban a portálnak.

Ukrajna a maga részéről emberrablás és túszejtés miatt indított eljárást, amiről szólt a Europolnak is. Andrij Szibiha külügyminiszter állami terrorizmussal és lopással vádolja a budapesti vezetést, és ami azt illeti, nem kímélik az Orbán-kormányt a kommentelők sem.