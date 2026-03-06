„Eddig csak a magyarok pénzét gyűjtötte be az Orbán-kormány, az meg már elfogyott” – Szétszedik a kommentelők a TEK ukrán pénzszállítók elleni akcióját

Egyre inkább elfajul az Orbán-kormány konfliktusa Ukrajnával. Mint ismert, a TEK csütörtökön elfogott hét olyan ukrán állampolgárt, akik két páncélozott járművel 40 millió dollárt, 35 millió eurót és 9 kilogramm aranyat szállítottak Ausztriából Ukrajna felé. A történtekről először Andrij Szibiha ukrán külügyminiszter adott tájékoztatást, közlése szerint a magyar hatóságok gyakorlatilag túszul ejtették a hét ukrán állampolgárt, akik mindannyian az ukrán állami takarékbank, az Oscsadbank alkalmazottai voltak.
A pénzt lefoglalták, a pénzszállítókat pedig kiutasították Magyarország területéről, ami miatt az ukrán külügyminiszter szankciókat helyezett kilátásba hazánk ellen. Mindeközben az Orbán-kormány büszkén mutogatni kezdte a pénzszállítók TEK-es megrohamozását és a lefoglalt pénzt, úgy tűnik azonban, a TEK akciója nem örvend népszerűségnek a magyarok körében.
Az oroszpárti Orbán-kormány egyre ijesztőbb mértéke közepette legalábbis kifejezetten üdítő beleolvasgatni az erről szóló Facebook-poszt kommentszekciójába. A legtöbbeknek a lefoglalt pénzkötegekről és aranytömbökről a Matolcsy-féle jegybanki botrány jutott eszébe, azaz az MNB-alapítványokból eltűnt százmilliárdok, amely alapítványi pénzek jókora része aztán kikötött Matolcsy Ádám, Matolcsy György fiának baráti körénél. „Bízzuk rá Matolcsy Györgyre!” – olvasható például az egyik top komment. „Érdekes, Matolcsyt valahogy nem tudták feltartóztatni...” – jutott eszébe másvalakinek az ukrán pénzszállítók ügyéről.
Szép számmal akadtak olyanok is, akiknek általánosságban az Orbán-kormány korrupciója jutott eszébe a pénzhalom láttán. A teljesség igénye nélkül ilyen gondolatok születtek:
„Eddig csak a magyarok pénzét gyűjtötte be a kormány, de az szemmel láthatóan elfogyott...”
„Gyakorlatilag elloptátok mások pénzét. Mondjuk ez eléggé megszokott tőletek.”
Olyanok is akadtak, akik valamilyen közcélra fordítanák a lefoglalt pénzt (amiről egyébként továbbra sem tudjuk, hogy kié) ha már e közfeladatok teljesítésében az Orbán-kormány mostanáig nem szerepelt túl fényesen. „Mehet is be a kórházak elmaradásának a rendezésére” - írta például valaki, más pedig arra jutott: „végülis így is lehet csökkenteni a költségvetési hiányt.”
A kommentelők egy másik csoportja a különös egybeesésekre hívta fel a figyelmet, például, hogy pont most, az egyre durvuló ukrán-magyar üzengetések közepette gyanúsítanak meg pénzmosással egy ukrán pénzszállító csapatot a magyar hatóságok. „Magunktól mentünk vagy az oroszok kérték?” - érdeklődött még valaki a lehetséges motivációról.
Mindemellett természetesen olyanok is voltak, akik komolyabb hangvételben fogalmazták meg bírálataikat, egy kommentelő például úgy értékelt: „Nevetségesen átlátszó és szánalmas, egyben Magyarország jövője és biztonsága szempontjából aggasztó ez a kapálózás, amit itt leműveltek." Hozzátette, ha a kormányzás nem megy, akkor a kabinet helyette műbalhét generál, uszít, félelmet kelt. Más pedig arról írt, kizártnak tartja, hogy csempészetről van szó, mert ebben az esetben nem kiutasították volna a pénzszállítókat, hanem le kellett volna tartóztatni őket. Így szerinte az történt, hogy „a TEK simán kirabol egy pénzszállító autót Magyarország Kormánya megbízásából." Olyan vélemény is akadt, aki szerint az Orbán-kormány bizonyára megpróbálja majd valahogy összekenni az üggyel Magyar Pétert, hogy így támadja a Tisza Pártot.