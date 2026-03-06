Visszatértek Ukrajnába azok a pénzszállítók, akikre a TEK csapott le csütörtökön Magyarországon

Magyarország;Ukrajna;ukrán pénzszállítók;

2026-03-06 20:19:00 CET

Bár a NAV állítólag pénzmosás gyanúja miatt indított eljárást, ha bűncselekményt követtek volna el, nem nyerhetnék vissza a szabadságukat

Alig több mint 24 órával az elfogásuk után visszatérhetett Ukrajnába az a hét pénzszállító, akiknek a két járműből álló konvojára csütörtökön csapott le a TEK az M5-ös autópálya egyik benzinkútjánál – számolt be egy péntek esti tweetben Andrij Szibiha ukrán külügyminiszter.

A tárcavezető közlése szerint az ukránok konzuli kísérettel lépték át a határt, amiről videófelvételt is mellékelt a tweetjéhez, az egész ügyről pedig tájékoztatta Volodimir Zelenszkij elnököt. Mint ismert, az ukrán konvoj pénzt és aranyat – 40 millió dollárt, 35 millió eurót és 9 kilogramm aranyat – szállított Ausztriából Ukrajna felé az állami bankok közötti rendszeres szolgáltatás keretében, amikor a TEK-esek elfogták őket. Erről még szintén Andrij Szibiha számolt be csütörtökön éjfél előtt egy tweetben, állami terrorizmusként ítélve el a TEK fellépését. Később a tárcavezető jelezte azt is, hogy Ukrajna kész szankciókat bevezetni Magyarország ellen a hét ukrán pénzszállító elfogása miatt.

A diplomáciai konfliktus hátterében a Barátság kőolajvezeték leállása húzódik meg, ami minden eddiginél jobban feszélyezi a két ország amúgy sem túl szívélyes viszonyát. Szólamok szintjén ez a konfliktus egészen addig fajult hogy Orbán Viktor kijelentette, „le fogjuk verni” Ukrajnát, Volodimir Zelenszkij pedig blazírtan arról beszélt, hogy ha van valaki, aki akadályokat gördít az Ukrajnának nyújtandó 90 milliárd eurós hitel folyósítása elé, a lakcímét megadja az ukrán hadseregnek.

A NAV egyébként bejelentette, hogy pénzmosás gyanúja miatt folytat eljárást az ukrán pénzszállítók – az ukrán állami takarékbank, az Oscsadbank alkalmazottai – ügyében, ezt azonban megkérdőjelezi, hogy a hét személyt végül kiutasították Magyarországról. A pénzmosás a Büntető törvénykönyv 399. paragrafusa szerint bűncselekmény, gyanúsítottjait nem lehetne elengedni. csak úgy.

Ukrajna a maga részérőegyelőre emberrablás és túszejtés miatt indított egy büntetőeljárást, amelyről szólt a Europolnak is.

A pénz és az arany sorsáról egyelőre nem tudni.