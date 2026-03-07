Vitályos Eszter: Rálőttek a Fidesz egyik aktivistájára Szentendrén

Fidesz;aktivisták;lövöldözés;gáz-riasztó pisztoly;

2026-03-07 15:56:00 CET

A sértettel beszélt is telefonon, a férfi azt mondta a kormányszóvivőnek, hogy gáz-riasztó pisztollyal lőttek rá, miközben a városban kopogtatott. Nem sérült meg. Orbán Viktor szerint az ellenfél provokál, Magyar Péter viszont azt írta, ne hazudozzanak.

Ma rálőttek az egyik aktivistánkra Szentendrén! – számolt be először Vitályos Eszter szombaton a Facebook-oldalán.

A kormányszóvivő később, nem sokkal délután két óra után egy videót is posztolt, amelyben az állítólagos sértettel beszél telefonon. A férfi azt mondta neki, hogy becsöngetett egy háztömb egyik lakásába, bemutatkozott, majd elmondta, hogy a körzet fideszes képviselőjelöltjének, Vitályos Eszternek gyűjt aláírást. „Azt mondta, hogy várjak egy pillanatot, azután kihajolt az ablakon egy gáz-riasztó pisztollyal, rám lőtt, én pedig elszaladtam” – állította a férfi, akit nem neveztek meg.

A beszélgetésben hozzátette, nem esett bántódása, majd a kormányszóvivő azt javasolta az aktivistának, hogy mindenképpen tegyen feljelentést. Vitályos Eszter a posztban Magyar Pétert, a Tisza Pártot, valamint a helyi jelöltjeik „folyamatos hergelését és gyűlöletkampányát” tette felelőssé a történtekért, noha erre semmiféle bizonyítékot nem szolgáltatott, hiszen a beszámolóból az sem derült ki, hogy pontosan ki és miért lőtt rá az aláírásgyűjtőre.

Az esetre Orbán Viktor is ráugrott, a miniszterelnök szintén egy Facebook-videóban reagált. „Mi egy szeretetközösség vagyunk, az ellenfelünk pedig egy gyűlöletközösséget épít Magyarországon.(...) Az ellenfeleink provokálnak bennünket minden lehetséges helyszínen és eszközzel” – mondta a többi között a kormányfő.

Magyar Péter épp országjárásának budakeszi állomásán mondott beszédet, amikor megjelent Vitályos videója. A Tisza Párt elnöke az esettel kapcsolatban úgy nyilatkozott: „Kedves képviselő asszony! Nem! Mi a Tiszánál békés emberek vagyunk. Akkor is békésen, mosolyogva reagálunk, amikor sokan nem tudnának. (…) Úgyhogy ne hazudozzanak, mert a Tisza a béke pártja. (…) Nem fogunk felülni az önök provokációjának.” Az ellenzéki párt vezetője emellett felsorolt néhány incidenst, ahol tiszás aktivistákat fenyegettek, vagy támadtak meg aláírásgyűjtés közben.

Az esettel kapcsolatban kérdéseket küldtünk az Országos Rendőr-főkapitányságnak, amint válaszolnak, beszámolunk róla.