Donald Trump még súlyosabb csapásokat helyezett kilátásba Irán ellen

Donald Trump még súlyosabb támadásokat helyezett kilátásba szombatra Irán ellen eddig nem támadott célpontokkal azok után, hogy az amerikai és az izraeli erők már eddig is „agyba-főbe verték” az országot.
Az amerikai elnök a saját közösségi oldalán helyi idő szerint reggel megjelent bejegyzésében a „Közel-Kelet vesztesének” nevezte Iránt, és megerősítette, hogy megadást vár el, ellenkező esetben a „teljes összeomlás” jön. Trump úgy fogalmazott: „Komoly megfontolás tárgya a teljes megsemmisítés, végzetes következményekkel. Irán gonosz viselkedése miatt olyan területek és személyek is célponttá válnak, amelyek és akik eddig a pillanatig nem voltak azok.”
Kitért arra is, hogy Irán a kitartó amerikai-izraeli katonai nyomás alatt a bocsánatkérést választotta közel-keleti szomszédaival szemben, utalva arra, hogy Maszúd Peszeskján iráni államfő közölte: leállítják a környező államok elleni támadásaikat.Az iráni elnök bocsánatot kért a szomszéd országok megtámadásáért
Scott Bessent szintén fokozódó katonai csapásokat helyezett kilátásba iráni célpontok ellen. Az amerikai pénzügyminiszter a Fox Business gazdasági televíziónak pénteken este adott interjújában kifejtette, hogy miután Irán a katonai fronton kudarcot vallott, arra kényszerül, hogy megpróbálja a „gazdasági kártyát” kijátszani, és megkísérel káoszt előidézni a Hormuzi-szoroson keresztül haladó hajóforgalom akadályozásával, amely a világ kőolajszállításának ötödét teszi ki békeidőben.
Miután az iráni konfliktus kitörését követően a biztosítók felmondták minden arra haladó szállítmány biztosítását, Trump a héten azt ígérte, hogy kormánya fog kockázati biztosítást garantálni a szállításokra, valamint bejelentette, hogy a kőolajszállítmányokat amerikai hadihajók kísérhetik a jövőben.
Eközben szombaton katonai tiszteletadás mellett fogadják annak a hat amerikai katonának a holttestét a Delaware állambeli Dover támaszpontján, aki iráni légitámadásban Kuvaitban vesztette életét a háború első napjaiban. A háború első amerikai áldozatainak fogadásán az elnök és felesége is részt vesz.