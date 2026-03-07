„Ezt már senki nem hiszi el” – mondta Magyar Péter az állítólag meglőtt fideszes aktivistáról

Fidesz;Orbán Viktor;aktivisták;fideszesek;Magyar Péter;Vitályos Eszter;

2026-03-07 19:22:00 CET

A Tiszában nem ilyen emberek vannak. Mi akkor is kezet nyújtottunk, amikor ti verbális vagy fizikai agresszióhoz folyamodtatok – tette hozzá a pártelnök. Vitályos Eszter előzőleg Magyar Péter pártjának „hergelését és gyűlöletkampányát” tette felelőssé a történtekért.

Azt hallottam, azt híresztelik, valaki rálőtt egy fideszes aktivistára. Kedves elvtársak, nézzetek körbe, nézzétek meg a mi önkénteseinket, az ő mosolyukat és emberségüket – reagált Vitályos Eszter kormányszóvivő vádjaira szombaton Magyar Péter az országjárásának érdi állomásán.

A Tisza Párt elnöke hozzátette:

„Ez kevés lesz, ezt már senki nem hiszi el. A Tiszában nem ilyen emberek vannak. Mi akkor is kezet nyújtottunk, amikor ti verbális vagy fizikai agresszióhoz folyamodtatok. Mi békések vagyunk.”

Mint arról beszámoltunk, az ügy előzménye, hogy Vitályos Eszter szombaton arról számolt be, rálőttek a Fidesz egyik aktivistájára Szentendrén. A kormányszóvivő megosztott egy videót is, amelyben az állítólagos sértettel beszél telefonon. A férfi azt mondta neki, hogy becsöngetett egy háztömb egyik lakásába, bemutatkozott, majd elmondta, hogy a körzet fideszes képviselőjelöltjének, Vitályosnak gyűjt aláírást, mire az illető gáz-riasztó pisztolyt fogott rá.

Az állítólagos sértett beszélgetésben hozzátette, nem esett bántódása, majd a kormányszóvivő azt javasolta az aktivistának, hogy mindenképpen tegyen feljelentést. Vitályos Eszter a posztban Magyar Pétert, a Tisza Pártot, valamint a helyi jelöltjeik „folyamatos hergelését és gyűlöletkampányát” tette felelőssé a történtekért, noha erre semmiféle bizonyítékot nem szolgáltatott, hiszen a beszámolóból az sem derült ki, hogy pontosan ki és miért lőtt rá az aláírásgyűjtőre.

Az esetre Orbán Viktor is ráugrott, a miniszterelnök szintén egy Facebook-videóban reagált. „Mi egy szeretetközösség vagyunk, az ellenfelünk pedig egy gyűlöletközösséget épít Magyarországon.(...) Az ellenfeleink provokálnak bennünket minden lehetséges helyszínen és eszközzel” – mondta a többi között a kormányfő. Az esettel kapcsolatban kérdéseket küldtünk az Országos Rendőr-főkapitányságnak, amint válaszolnak, beszámolunk róla.