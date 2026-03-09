220 millióért autóztak közpénzből tavaly a parlamenti képviselők, az ellenzékiek kanyarban sem voltak a fideszesekhez képest

tankolás;parlamenti képviselők;Hörcsik Richárd;2025;

2026-03-09 05:50:00 CET

48 ellenzéki 66 117 816 forintot, 75 kormánypárti képviselő pedig 152 196 893 forintot költhetett el – tudta meg a Népszava.

199 képviselőből 124 igényelt üzemanyag- és közlekedési eszköz költségtérítést 2025-ben, ez csaknem 220 millió (219 504 494) forintba került – tudta meg a Népszava.

Az Országgyűlés sajtóirodája lapunk közérdekű adatigénylésére írt válasza szerint az összeg nem kizárólag a benzinre vonatkozik. A dízeltankolásokat is tartalmazza, illetve az üzemanyagkártyával fizethető egyéb szolgáltatások díjait is, azaz az autópálya-matrica és mosatás költségeit, az AdBlue, továbbá az üzemanyagkeretre elszámolt BKK-bérletek díjait is.

48 ellenzéki 66 117 816 forintot, egy német nemzetiségi (Ritter Imre) 1 189 785 forintot, míg 75 kormánypárti képviselő 152 196 893 forintot költött.

Hörcsik Richárd ismét aranyérmet szerzett, 4 415 753 forinttal. Hörcsik évek óta aranyérmes, igaz, Borsod-Abaúj- Zemplén megye 5.számú választókerületének országgyűlési képviselőjeként az egyik legtávolabb van Budapesttől. 2023-ban az akkor még független Blikknek árulta el, hogy évente 76-90 ezer kilométert autózik. Tilki Attila, Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei 4. számú választókerületének országgyűlési képviselője 2025-ben behúzta az ezüstérmet, 4 137 263 forinttal. Az ő esetében is jelentős ingázásról lehet szó, hiszen választókerületének székhelye, Vásárosnamény több mint 280 kilométerre található a fővárostól. A harmadik helyen Szabó Zsolt végzett, Heves 3. fideszes országgyűlési képviselője 3 561 339 forint költött ment benzinre és társaira. A választókerületének székhelye Hatvan ugyanakkor nincs túl messze Budapesttől.

Az első ellenzéki képviselőre a sorban a 19.helyen szerepel, a Párbeszéd frakciójában ülő független Berki Sándor. A Salgótarjánban élő politikus 2,5 milliót pöfékelt el.

A meglehetősen sokat utazó Hadházy Ákos független képviselő, „csak” 46. lett a sorban, 2,1 milliós költéssel.

Kósa Lajos, aki 2024-ben még 8. helyezett lett, 2024-ben jóval kevesebbet autózott az adófizetők pénzén, hisz 37. helyre csúszott 2,3 millióval. A legkevesebbet Harangozó Tamás, MSZP-s képviselő költötte, szerény 75 ezer forintjával, ami még 12 havi felnőtt Budapest-bérletre sem volna elegendő.

Az Index 2024-es cikke szerint a Mol és az Országgyűlés hivatala 2024. február elseje és 2027. január 31-e közötti üzemanyag-keretszerződést kötött, és e szerint

a három év alatt nettó 744 milliót költhetnek benzinre a képviselők és a frakciók.

A portál számításai szerint ebből a 199 képviselőnek összesen 406 milliós keretösszeg jut. Ezen felül a frakciók is kapnak benzinpénzt, a Fidesz például 104 milliót, a KDNP 31,4 milliót, a Demokratikus Koalíció 3,2 milliót, a Jobbik 28,4-et, Mi Hazánk 6,9-et, MSZP 3,9-et, míg a Momentum 1,7-et.

A képviselők alapfizetése a bruttó átlagbér háromszorosa. Ez 2025-ben 2 millió forint volt, ami a HVG számításai szerint bruttó 180 ezerrel nő 2026 márciusától, így a vége 2,18 millió lesz. Ezen felül a különböző bizottsági pozíciók után is jár tiszteletdíj, amivel akár már 2,6 millió körül is kereshetnek. Ezeken az összegeken túl jogosultak egyéb juttatásokra is – lakhatás, irodabérlés, alkalmazottak utáni bér, mobiltelefon használat –, de a benzinköltségüket is elszámolhatják. Utóbbit úgy számolják, hogy hol található a politikus állandó lakhelye. Ha valaki Budapesten lakik, akkor havonta 2500 kilométerre elegendő benzinpénzt kap. Ahogy nő a Budapesttől számított távolság, úgy nő a kilométerekért elszámolható keret is. Továbbá egy két évvel ezelőtti törvénymódosítás értelmében még az adott képviselő választókerületének nagysága is beleszámít, hogy végül milyen számlát nyújthat be. Ennek fejében akár havi félmillióra is rúghat cech.