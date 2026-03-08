Egyre több magyarországi benzinkúton nincs gázolaj, többen is korlátozzák a kiadható mennyiséget

Magyarország;benzin;korlátozás;gázolaj;Független Benzinkutak Szövetsége;

2026-03-08 20:45:00 CET

A cél, hogy a tavaszi munkálatok elvégzése érdekében arányosan mindenkinek jusson üzemanyag.

A héten kialakult üzemanyagpiaci helyzetben több kisebb magyarországi töltőállomás is korlátozta a kiadható mennyiséget – közölte lapunkkal Voll László, a két Tolna vármegyei kutat üzemeltető Androméda Kft. tulajdonosa annak kapcsán, hogy az őcsényi egységükben vevőnként 30 literben korlátozták a napi vásárolható mennyiséget. Azóta bogyiszlói egységük is hasonló intézkedésre kényszerült – tette hozzá.

A lépéskényszert Voll László egyértelműen azzal magyarázza, hogy a Mol kutak felé alkalmazott árai jelenleg körülbelül száz forinttal a többi nagykereskedőé alatt állnak. Ez pedig akkora különbség, hogy más forrásból, így külföldről nem éri meg rendelni: a magyarországi ellátás közel harmadát biztosító üzemanyagbehozatal a múlt héten leállt. (Ez szakértők szerint a 2021-2022-es árstop időszakát idézi, aminek nyomán, igaz, egy év után, de lényegében az összes hazai kút kifogyott az üzemanyagból.) A Mol viszont az ügyvezető ismeretei szerint a múlt héten logisztikai okokból a kisebb kutak akár ezernél több, előzetesen befogadott megrendelésének teljesítését is lemondta.

Az Androméda azért kényszerült a korlátozások bevezetésére, hogy a tavaszi munkálatok elvégzése érdekében arányosan mindenkinek jusson üzemanyag – szögezte le Voll László. Gépész László, a kis kutakat képviselő Független Benzinkutak Szövetsége (FBSZ) elnöke levelében gávavencsellői, kemecsei és egyéb meg nem nevezett példákat sorol, amelyek során egyes kis magyarországi kutak már kifejezetten kifogytak a gázolajból. A Magyar Hang Bonyhádon és Györkönyön is fellelt kisebb kutakon korlátozó táblákat. A Mol a hétvégi sajtómegkeresésekre alapvetően úgy reagált, hogy a kutak ellátása zavartalan. Orbán Viktor – eredendően Magyar Péter Tisza-elnök felvetésére válaszolva – a hétvégi kampányeseményeken sem vetette el a 2021-22-eshez hasonló üzemanyagárstop újbóli bevezetésének lehetőségét. Az FBSZ múlt heti nyílt levelében ugyanakkor határozottan tiltakozott az árkorlátozási terv ellen. Ehelyett a rászoruló autósoknak visszatérítést javasolnak, aminek lebonyolítására az adóhivatal rendszere szerintük teljes mértékben alkalmas.