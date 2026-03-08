Orbán Viktor nőnapi köszöntőjét küldték ki a Gondosóra program hírlevelében

Orbán Viktor;nőnap;Gondosóra;

2026-03-08 19:35:00 CET

El kell szórni valahogy 850 millió forintot.

Orbán Viktor miniszterelnök nőnapi üzenetét küldték ki a felhasználóknak a Gondosóra program hírlevelében - derül ki a Magyar Hang cikkéből.

A lap arról nem ír, hogy ezt a lehetőséget is megragadta-e az Orbán-kormány a mostanában csúcsra pörgetett háborús riogatáshoz, azt viszont hangsúlyozza, a köszöntő azért vethet fel kérdéseket, mert kampányidőszakban egy állami program adatbázisán keresztül jutott el a miniszterelnök politikai üzenete a felhasználókhoz. A levélben ugyanis az állt: „A Gondosóra program annak konkrét jele, hogy Magyarország Kormánya elkötelezett a családok biztonsága, nyugalma és jóléte mellett”.

2025 februárjában elsőként a Népszava írta meg, hogy 2026. május 4-ig kommunikációs kampányt indít az Orbán-kormány a gondosóra népszerűsítésére. Mintegy 850 millió forintot költenek el a 65 éven felülieknek ajánlott eszközzel összefüggő hirdetési- és marketingszolgáltatásokra, rendezvényszervezési- továbbá nyomdai kivitelezési munkálatokra. A pályázatot a Miniszterelnöki Kabinetirodához tartozó Kormányzati Szolgáltató Központ Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság írta ki. A hirdetmény szerint a nyertesek 675 milliót költhetnek stratégiai tervezésre, kreatív-, online- és PR-ügynökségi feladatokra, filmgyártásra, fotózásra, videófelvételre, médiaügynökségi feladatok ellátására, 57 milliót rendezvényszervezési feladatokra, 48 milliót nyomdai termékekre, 69 milliót gyártásra, reklámajándékokra.