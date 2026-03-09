Orbán Viktor: Összehívtam a védelmi és az energiabiztonsági tanácsot

Közel-Kelet;Orbán Viktor;olajár;energiabiztonság;Védelmi Tanács;

2026-03-09 11:02:00 CET

A miniszterelnök az „ukrán olajblokádot” és a közel-keleti helyzetet teszi felelőssé az olajárrobbanásért.

Összehívtam a védelmi és az energiabiztonsági tanácsot – közölte Orbán Viktor hétfőn a Facebook-oldalán.

„Olajárrobbanás. Ide vezetett az ukrán olajblokád és a közel-keleti helyzet. Nekünk Magyarország energiabiztonsága az első” – fogalmazott posztjában a miniszterelnök. Hozzátette, összehívta a védelmi és az energiabiztonsági tanácsot, és hamarosan jelentkezik.

Mint arról lapunk is beszámolt, hétfőn jelentősen megugrott a kőolaj ára a közel-keleti konfliktus eszkalációja és a Hormuzi-szoros körüli szállítási zavarok miatt, ami ellátási hiánytól való félelmet keltett a piacokon.

A hírre Magyar Péter is reagált, közösségi oldalán azt írta, hogy minden eszközzel meg kell fékezni a benzin és a dízel árának elszabadulását, „ellenkező esetben totális káosz és összeomlás jöhet”, a Tisza Párt adócsökkentést és kormányzati beavatkozást követel az üzemanyagpiacon. Az ellenzéki párt elnöke szerint sok éve nem látott drámai olajárrobbanást láthatunk, és az Orbán Viktor által évek óta ígért béke helyett egyre súlyosabb háborús konfliktusok törnek ki a világban.