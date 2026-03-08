Dobrev Klára: Megint él a tévedhetetlen férfiak mítosza

nőnap;Demokratikus Koalíció;Dobrev Klára;2026;

2026-03-08 23:02:00 CET

A „gyengébbik nem” kifejezés sokszor megmosolyogtatja a nőket, mert pontosan tudják, hogy az erő nem csak izomerőt jelenthet, másban márpedig a nők egyáltalán nem gyengébbek – mondta Dobrev Klára a Demokratikus Koalíció nőnapi rendezvényén vasárnap.

Persze értem én, hogy mondjuk a gerelyhajítás világrekordjában van egy bő húszméteres lemaradásunk a férfiakhoz képest, de a hétköznapok általában azért nem gerelyhajításból állnak – fogalmazott az ellenzéki párt elnöke.

Dobrev Klára beszélt arról is, hogy szerinte nem jó irányba változik a világ. „Az erős emberek korát, ha úgy tetszik, a macsók korát éljük újra. Megint él a tévedhetetlen férfiak mítosza, akik hangosak, zajosak, látványosak és kemények, és csak az a kérdés, hogy kinek mélyebb a hangja.”

A pártelnök kitért arra, hogy ma már olyan politikusa is van az országnak, aki még a ruhájára is ráíratta, hogy „THE MAN”. (Itt Magyar Péterre, a Tisza Párt elnökére gondolt.) „De kérdezem én: ha van „THE MAN”, akkor miért ne lehetne „THE WOMAN” is?” – tette fel a kérdést Dobrev Klára, majd blézerét levéve megmutatta, hogy egy „THE WOMAN” feliratú felsőben van.

Úgy összegzett, hogy Magyarország nem gladiátorokat érdemel, hanem józan, felelős vezetőket, és „az igazi erő nem az, amelyik legyőzi a másikat, az igazi erő az, amelyik lezárja a harcot. És mi, nők ebben jók vagyunk

Dobrev Klára arra kérte a jelenlévő és az eseményt követő nőket, hogy ne mondjanak le az elveikről és a céljaikról. „Én sem fogom feladni, akárhány keresztény, konzervatív férfi is kér arra, hogy a baloldal el se induljon a választáson. Kiabálhatnak, üvöltözhetnek, fenyegethetnek és szidalmazhatnak. Küldhetnek bohócos emojit, nevezhetnek csúnyának, butának meg aminek akarnak, ha ettől jobban érzik magukat. Én viszont mosolyogni fogok, és teszem a dolgomat, ahogy a nők szokták. Higgadtan és nyugodtan. Talán nem mindig hangosan és látványosan, de kérlelhetetlenül.”