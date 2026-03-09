Maximalizálták a MOL-kutakon az üzemanyagárakat

benzin;MOL;dízel;üzemanyagár;

2026-03-09 16:57:00 CET

Ez a hétfői átlagárhoz képest 34 forinttal jelent magasabb összeget.

Rendkívüli árazás lép életbe a Magyar Olaj- és Gázipari Nyilvánosan Működő Részvénytársaság (MOL) töltőállomásain - írja egy, a partnereknek küldött tájékoztatásra hivatkozva az Index.

A kormányközeli portál szerint a benzin literenként 619 forintba, a dízel pedig 639 forintba kerül, a módosítás pedig azonnal hatályba lép. A birtokukba került levélben arra is felhívják a figyelmet, hogy a kutak üzemeltetőinek ellenőrizniük kell a megjelenő üzemanyagárakat, és ennek megfelelően frissítsék a totemoszlopokon feltüntetett árakat.

Mindezt a 444.hu-nak is megerősítették. A portál felidézi, hogy a Holtankoljak.hu adatbázisa alapján hétfőn a 95-ös benzin országos átlagára 585,1 forint volt, a legalacsonyabb és a legmagasabb ár között 552 és 693 forint közötti különbséggel. Budapest térségében a Mol-kutak adatai szerint 576 és 633 forint közötti összegek szerepeltek. Vagyis a Mol a hétfői országos átlagárnál 34 forinttal magasabb áron kínálja mostantól a benzint.

Nem sokkal az Index cikkének megjelenése után jelentette be Orbán Viktor, hogy védett árat vezetnek be a benzinre és a gázolajra hétfő éjféltől. Ez azt jelenti, hogy a benzin esetében 595 forint, a gázolaj esetében 615 forint (literenként) fölé nem mehetnek a kiskereskedelmi árak.

A Mol a gázolaj árát saját töltőállomásain 639 forintban rögzíti. Ez kedvezőnek tekinthető annak fényében, hogy hétfőn az országos átlagár már 629 forint volt, 576 és 719 forint közötti szórással. Hétfőn emellett literenként 20 forintos nagykeráremelést is bejelentettek.