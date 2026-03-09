Orbán Viktor: Zelenszkij veszíteni fog, mi pedig nyerni

Ukrajna;Orbán Viktor;Demokratikus Koalíció;Szőlő utca;

2026-03-09 18:53:00 CET

Azt is közölte a Parlamentben, hogy mire számíthatnak tőle a következő négy évben országgyűlési képviselőként.

A kormány javára írható a gyermekvédelem tekintetében, hogy megerősítették a nevelőszülői rendszert - jelentette ki a miniszterelnök hétfőn az Országgyűlés ülésén a Telex beszámolója szerint.

Orbán Viktort a Párbeszéd országgyűlési képviselője kérdezte. Jámbor András szerint a gyermekvédelem területén nem sikerült rendezni a problémákat, a rendszerben továbbra is sok a gond. Azt kérdezte a miniszterelnöktől, hogy az elmúlt négy évben minden gyermeket sikerült-e megvédeni. Arra is rákérdezett, hogy az államnak van-e felelőssége a Szőlő utcában történtek ügyében.

A kormányfői válasz szerint többféle gyermekvédelem létezik. Az egyik, amikor megvédik a gyerekeket az úgynevezett „genderpropagandával” szemben. A másik területet az jelenti, ahol „22 ezer gyermek, akiket nem a szüleik nevelnek”. Közölte, az állami intézetekben azok maradnak, akik itt maradtak, valamint azok, akik „valójában bűnözők. Most róluk beszélünk”. Orbán Viktor szerint a gyermekvédelem köre jóval tágabb a Szőlő utcánál, és úgy fogalmazott: „ezek fiatalkorúak, de bűnözők”. A miniszterelnök azt állította, hogy róluk sem mondanak le, minden segítséget megadnak nekik, de nem velük szolidárisak, hanem az áldozatokkal. Erre számíthat tőlem a következő négy évben is majd parlamenti képviselőként - mondta Orbán Viktor.

A Fidesz frakcióvezetőjének kérdésére arról beszélt, hogy Ukrajnának négy követelése van: támogassuk a háborút, adjunk pénzt, váljunk le az orosz energiáról, és engedjük be őket az unióba. Ebből egyiket sem kívánják teljesíteni, emiatt zsarolják a magyar kormányt. Ennek terhe alatt pedig senkinek sem fognak engedni. Orbán Viktor közölte, ebben a mérkőzésben „Zelenszkij veszíteni fog, mi pedig nyerni”. Hangsúlyozta, nem egyezkedik, nem tárgyal, az ukránoknak fel kell adniuk a blokádot.

A Demokratikus Koalíció (DK) országgyűlési képviselője arról beszélt, hogy sok a lopás és sok a haver. „Hol a pénz? És mikor adják vissza?” - kérdezte Kálmán Olga, amire Orbán Viktor úgy reagált: Magyarország „legkorruptabb országa a Gyurcsány-kormány volt”, ezt kellett átvenniük nekik. Közölte: ha 2010-ben nem mentjük meg a magyar gazdaságot, már régen államcsődben lenne az ország”. Egyben jelezte: nem ők lopnak, hanem Gyurcsányék. Kálmán Olga viszontválaszában arról beszélt, hogy a Karmelita ablakából talán úgy tűnhet, mintha az emberek jól élnének, a valóság azonban szerinte más. Felvetette azt is, hogy hol van a magánnyugdíjpénztárakból kivett pénz, valamint mi történik Matolcsyékkal. Nyomatékosította, ez a mi pénzünk. Orbán Viktor viszontválaszában azt hangsúlyozta, hogy az emberek már döntöttek a DK-ról, ezért a következő Parlamentbe a Fidesz jut be, a DK pedig nem.

Ugyancsak a DK képviselője kérdezte arról Orbán Viktort, hogy a folyosókon azt hallja, a Fidesz a Mi Hazánk segítségével kíván kormányon maradni. Arató Gergely arra volt kíváncsi, ha a Fidesz nem tud egyedül kormányt alakítani, létrejön-e Mi Hazánk-koalíció. Azt is felvetette, folynak-e tárgyalások Toroczkai Lászlóval, és ígértek-e már bármit a Mi Hazánknak, például miniszteri posztot. Orbán Viktor válaszában szokatlannak nevezte a kérdést, és azt mondta, a következő választás után Arató Gergely már nem lesz a Parlamentben, legfeljebb a televízióból követheti az eseményeket. A kormányfő mindenesetre azt tanácsolta, hogy kövesse a képviselők munkáját.

Az ellenzéki politikus erre úgy reagált, Orbán Viktor nem cáfolta az esetleges Fidesz-Mi Hazánk koalíciót, ugyanakkor szerinte ez mindegy, mert egy cáfolatot sem hinne el. A kormányfő viszontválaszában úgy reagált, ha a kérdező nem tartja szavahihetőnek ebben a kérdésben, akkor nem érti, miért teszi fel a kérdést.

Orbán Viktor ebben a ciklusban utoljára válaszolt a képviselők azonnali kérdéseire. A helyzet kordokumentumnak is tekinthető, mert nagy valószínűséggel a DK-s és a jobbikos képviselők most kérdezik utoljára Orbán Viktort a Parlamentben. Az sem zárható ki, hogy a miniszterelnök most válaszol utoljára ebben a tisztségben.