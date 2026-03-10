A műszaki ellenőrzés még nem zárult le, mégis elindult a teherforgalom a Budapest–Belgrád vasútvonalon

ellenőrzés;teherforgalom;Budapest-Belgrád vasút;Építési és Közlekedési Minisztérium;

2026-03-10 07:00:00 CET

Addig nem lesz személyszállítás, míg az ellenőrzést végző TÜV ki nem mondja, hogy a műszaki és a biztonsági feltételek minden előírásnak megfelelnek.

Még nem ért véget a Budapest–Belgrád-vasútvonal műszaki és finanszírozási átvilágítása – tudta meg az Építési és Közlekedési Minisztériumtól (ÉKM) a Telex.

A vonalon a személyszállítást addig nem indítják el, amíg az ellenőrzést végző TÜV ki nem mondja, hogy az minden műszaki és biztonsági előírásnak megfelel.

A portál feldiézi, Lázár János tavaly decemberben jelentette be, hogy az újvidéki tragédia miatt a magyarországi szakasz műszaki és biztonsági átvilágításával a minden féltől független TÜV auditcéget bízták meg. A Magyar Nemzet akkori cikke szerint a projektről a TÜV „decemberben vagy januárban készíti el a jelentését”. A lap beszámolója szerint parlamenti meghallgatásán Lázár azt mondta: „ha a TÜV mindent rendben talál, akkor a személyi forgalmat február közepétől fogja a magyar kormány engedélyezni”.

Csepreghy Nándor miniszterhelyettes március másodikán már arról írt, hogy a személyforgalmat a vonatbefolyásoló rendszerek „megalkuvás nélküli működéséhez” kötik. Ez akkori tájékoztatásuk szerint „várhatóan a tavasszal megtörténik, legkorábban akár még a húsvéti ünnepek előtt”.

A vonalon február 27-én gördült végig az első tehervonat, amelyet Hegyi Zsolt MÁV-vezérigazgató a „rendszeres teherforgalom” elindításaként jelentett be. A Telex információi szerint ez legalábbis enyhe túlzás, mert az első négy napon összesen 7 vonat közlekedett.

Az ÉKM a portál megkeresésére azt írta: „A szaktárca álláspontja szerint mind a magyar, mind a kínai kivitelezők kiváló munkát végeztek. Ezzel együtt minden kockázatot ki kell zárni a személyforgalom indítása előtt. A TÜV megvizsgálja a műszaki létesítményeket, ezen belül a biztosítóberendezéseket és büntetőjogi felelősséget is vállal a vizsgálati eredményekért. Nemcsak a műszaki tartalmat és a kivitelezés minőségét, hanem a projekt finanszírozását is átvilágítja a német vállalat. Ez a munka jelenleg folyamatban van.”

Arra a kérdésre, hogy feltártak-e olyan hiányosságokat, amelyek miatt a vonalon a forgalom korlátozására lesz szükség, a minisztérium azt írta: „A Budapest–Belgrád-vasútvonal hazai szakaszán a menetrend szerint személyszállítás csak abban az esetben kezdődhet, ha a minisztérium a vizsgálat alapján száz százalékosan meggyőződik arról, hogy a műszaki és a biztonsági feltételek minden előírásnak megfelelnek, és ezt a TÜV is jóváhagyja.”