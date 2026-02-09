Vádat emeltek a Pécsi Pride szervezője ellen

tüntetés;vádemelés;Pécs Pride;

2026-02-09 14:04:00 CET

A nyári megmozduláson több ezer ember vett részt.

A Pécsi Járási Ügyészség hétfő délelőtt tájékoztatta Buzás-Hábel Gézát, az őszi Pécs Pride szervezőjét, hogy vádat emeltek ellene a Pécs Pride megszervezése miatt - közölte egy, lapunknak is elküldött közös közleményében az Amnesty International Magyarország, a Háttér Társaság, a Magyar Helsinki Bizottság és a Társaság a Szabadságjogokért (TASZ).

A férfit támogató képviselő és támogató jogvédő szervezetek álláspontja szerint az ügyészség határozata újabb súlyos állomása a jogállamiság leépülésének. Továbbra is elfogadhatatlannak nevezik, hogy az aktivistát börtönbüntetéssel fenyegetik azért, mert békésen állt ki a szexuális és nemi kisebbségekhez tartozók egyenlő jogaiért, valamint a gyülekezési szabadságért. Az Amnesty International Magyarország, a Háttér Társaság, a Magyar Helsinki Bizottság és a Társaság a Szabadságjogokért változatlanul teljes körű támogatásáról biztosítja a Pécs Pride szervezőjét, akinek ügye jelenleg a strasbourgi Emberi Jogok Európai Bírósága előtt van. Amennyiben bűnösnek találják, akkor akár egy év szabadságvesztés is kiszabhatnak vele szemben.

Buzás-Hábel Géza tanárként dolgozó pécsi emberi jogi aktivista. Meleg, roma, és a helyi jogvédő közösség elismert tagja. Korábban roma nemzetiségi középiskolában tanított, gyermekotthonban dolgozott, valamint az Eötvös József Kollégium keretein belül részt vett a jövő pedagógusainak képzésében. A korábbi Pécs Pride-eseményeket szervező Diverse Youth Network társalapítója és vezetője, akinek a helyi hatóságokkal kialakított együttműködés eredményeként korábban négy alkalommal is megtartották Magyarország egyetlen vidéki Pride felvonulását.

A gyülekezési törvény 2025-ös módosítása után sem hátrált meg, és tavaly is gyűlésként jelentette be az eseményt a rendőrségen. Álláspontja szerint azért nem törekedett a budapestihez hasonló megállapodásra a helyi önkormányzattal, mert „a közösség jövője nem függhet egy-egy politikus aktuális hozzáállásától”.

Noha a rendőrség megtiltotta a rendezvényt, és a tiltást a Kúria is helybenhagyta, „Nem hajlunk meg a félelem előtt” mottóval tavaly októberben mégis sor került az V. Pécs Pride-ra. Az eseményen minden korábbinál több ember vett részt, akik békésen tiltakoztak a gyülekezési jog korlátozása ellen, és kiálltak a kisebbségek, köztük az LMBTQI és a roma közösség jogegyenlősége mellett.