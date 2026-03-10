Abbász Aragcsi: Irán addig fog harcolni az Egyesült Államok és Izrael ellen, ameddig szükséges

Abbasz Aragcsi;háború Iránban;

2026-03-10 08:08:00 CET

Donald Trump amerikai elnök előző napi kijelentésére reagált, amely szerint a háború „hamarosan véget ér”.

Irán addig fog harcolni az Egyesült Államok és Izrael ellen, ameddig szükséges - jelentette ki Abbász Aragcsi iráni külügyminiszter kedden.

A teheráni diplomácia vezetője az amerikai PBS News tévécsatornának nyilatkozva Donald Trump amerikai elnök előző napi kijelentésére reagált, amely szerint a háború „hamarosan véget ér”.

Hangoztatta: „Készen állunk arra, hogy a szükséges ideig és minden alkalommal, amikor szükséges, rakétatámadásokat folytassunk ellenük”.

Hozzátette: a Washingtonnal folytatott tárgyalások „már nem szerepelnek a napirenden”.

Hétfőn az iráni elithadsereg, a Forradalmi Gárda is hasonlóképpen nyilatkozott. A belbiztonsági feladatokat ellátó erők szóvivője több helyi médium által ismertetett közleményében hangoztatta: „Mi fogjuk eldönteni a háború végét”. Hozzátette: