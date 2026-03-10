Már csaknem ezer embert hoztak Magyarországra a mentesítő járatokkal a Közel-Keletről

Irán;Közel-Kelet;Szijjártó Péter;háború Iránban;mentesítő járat;

2026-03-10 09:20:00 CET

A legutóbbi két gép hajnalban érkezett Maszkatból, összesen 180 utassal a fedélzeten.

Már 989 főt, köztük 892 magyar állampolgárt hoztak a kormány által indított mentesítő járatok Magyarországra a Közel-Keletről, és igény esetén a héten további gépeket fognak indítani – közölte kedden Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter.

A minisztérium közleménye szerint a tárcavezető arról számolt be, hogy továbbra is kifejezetten intenzívek a harcok a Közel-Keleten, Irán továbbra is súlyos rakétatámadásokat indít az arab országok ellen, így a légterek használata továbbra is korlátozott. Az Egyesült Arab Emírségek légitársaságai, a Flydubai és az Emirates most azonban már napi egy-egy budapesti járatot folyamatosan üzemeltetnek Dubajból, így az ott rekedt magyarok számára a menetrend szerinti hazatérés lehetősége is nyitott.

– Eddig 989 főt, köztük 892 magyart hoztunk haza ebből a térségből a mentesítő járatainkkal, amelyek közül a legutóbbi kettő hajnalban landolt Maszkatból, fedélzetükön összesen 180 utassal. Mai napon is lesz egy mentesítő járatunk, közvetlenül Dubajból

– tájékoztatott.

Hozzátette, a Flydubai légitársaságtól béreltek egy különgépet, amely 166 utast hoz Magyarországra, és a hét további részében újra felajánlják a Dubajban rekedt magyaroknak, hogy amennyiben vállalják a szervezett buszos utazást Maszkatba, Omán fővárosába, onnan mentesítő járattal haza tudják hozni őket. – Egy ilyen járatunk biztosan közlekedik, és amennyiben igény lesz többre a hét folyamán, akkor még több mentesítő járatot is fogunk indítani – mondta a külügyminiszter.