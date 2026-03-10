Ukrajna;vakcina;kőolaj;Orbán Viktor;március 15.;

A vakcinainfós emailcímekre küldött, ukránveszéllyel fenyegető levélben hív mindenkit a március 15-ei beszédére Orbán Viktor

A háborúról, az olajblokádról és a veszélyek koráról ír a címzetteknek a kormányfő.

Figyelmeztetést küldött Orbán Viktor mindazoknak, akik évekkel ezelőtt feliratkoztak az oltásokkal kapcsolatos információkra – írja a Telex.

A portál szerint a levélben háború, olajár, Ukrajna és olajblokád szerepel, illetve egy felszólítás, hogy mindenki menjen ki a Kossuth térre meghallgatni a miniszterelnöki beszédet, hiszen ez hozza el a békét és biztonságot. A kormányfő többek közt arra hívja fel a figyelmet, hogy a veszélyek korát éljük, és úgy fogalmaz:

Ebben a fenyegető helyzetben kétszeresen is felháborító, hogy Ukrajna olajblokádot hirdetett Magyarország ellen. Olajblokáddal zsarolják hazánkat, mert a magyarok nem akarnak Ukrajna kedvéért magasabb benzinárat és magasabb rezsit fizetni. Mi ezt nem fogjuk engedni!

Februárban ugyancsak a Telex hívta fel a figyelmet arra, hogy a gazdákat is megsorozta egy propagandalevéllel Orbán Viktor. Előbb az ügyfélkapun keresztül elérhető tárhelyre kiküldött Tájékoztató Gazdálkodóknak című levelében riogatta a gazdákat, hogy Brüsszel elvenné a pénzüket, és Ukrajnának adná azt, később mások arról kaptak levelet, hogy Ukrajna felgyorsított uniós csatlakozása óriási veszélyt jelent a magyar gazdák számára, mivel Ukrajna a következő 10 évben 800 milliárd dollárt kér Brüsszeltől, amit az agrártámogatási rendszertől és a gazdáktól akarnak elvenni.

