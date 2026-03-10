Dolgozók szerint hivatalosan építés alatt álló területen tároltak több tonna mérgező vegyi anyagot a CATL-gyárban

Debrecen;akkumulátorgyár;CATL;Tisza Párt;

2026-03-10 12:50:00 CET

Egyikük közölte, legjobb tudása szerint sem a termelő területet, sem pedig a raktárakat nem lehetne még használni.

A CATL akkugyárban több tonna mérgező vegyi anyagot tárolnak minimum másfél hónapja (valószínűleg jóval hosszabb ideje) egy még át nem adott, hivatalosan építés alatt álló területen – írja Tárkányi Zsolt a Facebook-oldalán. A Tisza Párt Hajdú-Bihar megyei képviselő-jelöltje hozzáteszi, erről az első fotókat és videókat még február elején kapta ott dolgozó, bátor debreceniektől, akiknek kezd elegük lenni abból, ami a gyárban folyik és amit a hatóságok tétlenül néznek.

Tárkányi feldiézi, ezután jött annak a nőnek a kiállása, aki nem engedte, hogy a cég eltusolja az őt és társát ért mérgezéses esetet, „amit bár az akkugyár és a városházi propagandisták igyekeztek tagadni, végül bizonyítást nyert”. A beszámoló után aztán dolgozók állítása szerint hirtelen nagy lett a nyüzsgés a gyárban. A képviselő-jelölt több, egymástól független forrása is ugyanazt a történetet mesélte el, fotókkal és videókkal dokumentálva. Egyikük úgy fogalmazott:

„A február 13-án történt baleset miatt szeretnék hozzáfűzni, a jegyzőkönyvben említett ML03 rework szoba a még át nem adott, hivatalosan építés alatt álló területen van, ahol legfeljebb január eleje óta folyamatos termelés zajlik. A biztonsági helyiségek, elsősegély nyújtó szobák még nem voltak átadva, hogy használhatóak legyenek. Legjobb tudásom szerint sem a termelő területet, sem pedig a raktárakat nem lehetne használni amíg azok hivatalosan, a tűzvédelmi szabályoknak megfelelően nem lettek átadva, ennek ellenére a raktárban jó ideje tárolnak veszélyes anyagokat, raklapokon dobozokban, hordókban, fém kalodákban.”

A beszámoló szerint a hír feltűnése után az ML03-as soron történő gyártás egyik napról a másikra megszűnt, az addig ott dolgozó magyarokat és filippínó munkásokat visszaküldték az Inpark területére, mivel ellenőrzések várhatóak a cégnél. „A raktárban tárolt veszélyes anyagokat a mai nap során nagy siettséggel rakodták kamionra a kínaiak és küldték át a Ghibli Jedlik Ányos utcai raktárába, természetesen lehetetlen volt minden anyagot elszállítani, ezért a maradékot a raktár melletti sátrakba kezdték betárolni úgy, hogy az kívülről ne tűnjön fel, úgynevezett rózsaszín foam hulladékkal rakták azt körbe, így fel sem tűnik, hogy ott mi rejtőzik” – áll a posztban.

Tárkányi Zsolt február végén számolt be arról, hogy legalább két dolgozó szenvedett mérgezést az egyik debreceni akkumulátorgyárban. „Fájt a torkom, lüktetett a fejem, ahogy a kollégák segítettek lemenni friss levegőre. Na ott még rosszabbul lettem, ott éreztem, hogy remeg a kezem-lábam (...) nagyon-nagyon kábult voltam, felmentünk és képszakadás” – fogalmazott az egyikük.

A CATL Debrecen ezt követően közölte, vizsgálatot indított a sajtóban megjelent hírek kapcsán. Azt írta, a cég tájékoztatni fogja a nyilvánosságot a vizsgálat fejleményeiről, emellett megteszi a szükséges bejelentéseket a hatóságoknak és a kivizsgálás kapcsán mindenben együttműködik.