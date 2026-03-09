VSquare: Elkezdődött a bűnbakkeresés a Fideszben, Orbán Balázst teszik felelőssé az ijesztő adatokért

Fidesz;kampány;parlamenti választás;bűnbakkeresés;Orbán Balázs;közvéleménykutatás;

2026-03-09 06:12:00 CET

A Fideszben formálódik a konszenzus, hogy ha valahogyan mégis sikerül győzni az április 12-i parlamenti választáson, az Orbán Balázs kampánya ellenére lesz, nem pedig annak köszönhetően.

Bármit kommunikáljanak is a nyilvánosság előtt, a színfalak mögött a Fideszen belüli hangulat egyre feszültebb – írja Panyi Szabolcs, a VSquare újságírója, abban a vasárnap esti Facebook-posztban, amely az Orbán-kormányhoz közeli forrásokra hivatkozva számol be arról, hogy a Fideszben elkezdődött a bűnbakkeresés, egyre többen Orbán Balázst, a miniszterelnök politikai igazgatóját és a Fidesz kampányfőnökét teszik felelőssé az „ijesztő” közvélemény-kutatási adatokért.

E szerint az alapvető panasz az, hogy Orbán Balázs az Egyesült Államokban bevált Trump-kézikönyvet próbálja egy az egyben alkalmazni egy olyan magyar valóságra és választóközönségre, amely ezt láthatóan nem igazán veszi be. Egyik eszköze a C-listás celeb­ek és influenszerek – ahogy az egyik forrás magát Orbán Balázst idézte, Hulk Hogan-figurák – futtatása, de a Fidesz kampánya eleve szinte kizárólag külpolitikáról szól, az orosz-ukrán háborúról, az Európai Unióról, miközben Magyar Péter és a Tisza Párt állandó vádja, hogy Orbán Viktor és a Fidesz nem is mer egészségügyről vagy az oktatásról beszélni. Orbán Balázs vezetése alatt a Fidesz-kampány hatalmas jelentőséget tulajdonít Orbán Viktor washingtoni látogatásainak és az amerikai elnökhöz fűződő viszonyának, mintha a Donald Trump hoz fűződő viszony pluszszavazatokat hozna Debrecenben vagy Miskolcon. „Magyar Péter ezzel szemben végigjárja Magyarország városait és falvait, alacsony bérekről, korrupcióról beszél. Ő a hétköznapi ügyeket tematizáló kampányt folytat, míg a Fidesz geopolitikai szemináriumot tart” – hangzik a források helyzetértékelése annak a messzire visszhangzó Medián-felmérésnek az árnyékában, amely amely szerint a biztos szavazók körében a Tisza Párt már 55-35-ra, vagyis húsz százalékponttal vezet a Fidesz előtt.

A VSquare forrásai szerint a Fideszen belül formálódik a konszenzus, hogy ha valahogyan mégis sikerül győzni az április 12-i parlamenti választáson, az Orbán Balázs kampánya ellenére lesz, nem pedig annak köszönhetően. A miniszterelnök politikai igazgatója körül – fűzhetjük hozzá – korábban már tört ki borterány, az ő kamopánystábjának nem jutott eszébe lefoglalni a Fidesz kampányszlogenje, a Biztos választás domainnnevét.