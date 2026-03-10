Két ügyben is felfüggesztették Hadházy Ákos mentelmi jogát

mentelmi jog;Horváth István;Budai Gyula;Hadházy Ákos;

2026-03-10 17:46:00 CET

Az ellenzéki politikus azonban nem aggódik, maga is a mentelmi joga felfüggesztését kérte.

Két ügyben is felfüggesztette Hadházy Ákos mentelmi jogát a fideszes kétharmad: az Országgyűlés négy mentelmi ügyben szavazott a tavaszi ülésszak utolsó, rendes ülésén, azonban míg a fideszes Pócs János és a DK-s Varga Zoltán mentelmi jogát megtartották, a független országgyűlési képviselőét mindkét, terítéken lévő ügyében felfüggesztették.

Az egyik esetben a fideszes Budai Gyula jelentette fel Hadházyt lökdösődésért, miután az ellenzéki politikus a Parlament folyosóján próbálta kérdezni Orbán Viktort a hatvanpusztai családi uradalomról, több fideszes képviselő pedig a testével védelmezte a miniszterelnököt a kérdésektől. A másik ügyben a fideszes Horváth István jelentette fel, miután Hadházy a kormánypárti politikus minősíthetetlen állapotú, a kormányhivatal által bezáratott családi vágóhídjáról értekezett.

Hadházy Ákos a Facebookon úgy kommentálta a döntést: bár kapott aggódó üzeneteket az ügyben és ez jól is esik neki, erre nincs szükség, mert maga is a mentelmi joga felfüggesztését kérte. Az egyik ügyet ugyanis nagyon szórakoztatónak tartja, a másikra pedig kíváncsi.

Az ellenzéki politikus arra számít, hogy a Budai Gyulával való pereskedése nagyon vicces lesz, és abban is biztos, hogy a fideszes országgyűlési képviselő veszíteni fog. Horváth István ügyében pedig azért örül a pernek, mert így többet megtudhatunk arról, hová tűnt a politikus mintegy 2000 sertése. Horváth szerint mindet ellopták tőle, ebben azonban Hadházy kételkedik, mindenesetre az ügyben nyomozás is zajlik és a per arra jó, hogy megtudjunk valamit ennek az állásáról.