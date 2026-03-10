Ismét megnyerte a Mol a Horvátország elleni perét, 236 millió dollárt hajthatnak be Zágrábon

per;MOL;Horvátország;bírósági ítélet;

2026-03-10 20:08:00 CET

Egy 2013 óta tartó pereskedés végére kerülhet pont.

Egy washingtoni szövetségi bíró elrendelte egy 2022-ben született választottbírósági ítélet végrehajtását, arra kötelezve Horvátországot, hogy fizessen meg mintegy 236 millió dollárt Molnak - írja a hvg.hu a law360.com jogi szakportál beszámolója alapján.

A lap felidézi, hogy a Mol 2013-ban azért perelte be Horvátországot, mert a horvát kormány nem teljesítette a horvát állami olajcég, az INA privatizációjából eredő, a nemzetközi megállapodásokban biztosított szerződéses kötelezettségeit, emiatt a magyar olajcég akkor egymilliárd dolláros kártérítést követelt.

A washingtoni Beruházási Viták Rendezésének Nemzetközi Központja (ICSID) 2022-es ítéletének végrehajtását Horvátország azzal az indokkal próbálta megakadályozni, hogy az Energiacharta-szerződés alapján folytatott, EU-tagállamok közötti választottbíráskodás érvénytelen az uniós jog szerint, vagyis a bíróságnak nem volt joghatósága az ügyben. Ezt az érvet azonban az amerikai szövetségi bíró elutasította, mivel a joghatóság kérdését már teljeskörűen megvizsgálta maga a választottbíróság, az amerikai bíróságok pedig nem jogosultak felülvizsgálni az ICSID-ítéletek érdemét vagy joghatóságát. Ezért az ICSID-egyezmény és az azt végrehajtó amerikai jogszabályok értelmében a bíróságoknak kötelező elismerniük és végrehajtaniuk az ICSID ítéleteit, mint kötelező erejű döntéseket.

Az ítélet értelmében a Mol már végrehajtási és vagyonbehajtási eljárást is kérhet, amennyiben Horvátország továbbra sem teljesíti fizetési kötelezettségét. A döntést a magyar olajcég a HVG-nek úgy kommentálta: „A MOL üdvözli a washingtoni szövetségi bíróság döntését, amely újra megerősítette a 2022-es ICSID választottbírósági ítélet érvényességét és végrehajthatóságát. Az ICSID ítélete egyértelműen kimondja: nem történt korrupció, a MOL és annak vezetői nem vesztegettek meg senkit Horvátországban az INA energiavállalattal kapcsolatban. A mostani döntés pedig lehetőséget biztosít a MOL számára a szükséges végrehajtási lépések megtételére, amennyiben Horvátország nem teljesíti fizetési kötelezettségét.”