Zelenszkij: Banditizmus az ukrán pénzszállító lefoglalása

Volodimir Zelenszkij;ukrán pénzszállítók;

2026-03-10 20:01:00 CET

Szerinte Európának nem szabad hallgatnia.

Banditizmusnak nevezte a Magyarországon áthaladó pénzszállító elleni fellépést az ukrán elnök.

Volodimir Zelenszkij az Interfax beszámolója szerint azt mondta, sok partnerrel beszélt és megismételte azt, amit nekik is elmondott: Európának nem szabad hallgatnia.

Március 5-én Magyarországon feltartóztatták az Oscsadbank készpénzszállító szolgálatának két páncélozott járművét. A járművek hét alkalmazottal, 40 millió amerikai dollárral, 35 millió euróval és 9 kilogramm banki arannyal haladtak át az országon. A szállítmány devizát és banki nemesfémeket tartalmazott, és az Oscsadbank valamint a Raiffeisen Bank International (Ausztria) közötti nemzetközi megállapodás alapján történt a szállítás.

Az Oscsadbank a két páncélozott jármű és a bennük szállított értékek visszaadását követelte, amelyeket március 5-én tartóztattak fel Magyarországon. A bank sajtószolgálata szerint a szállítmányt kísérő hét alkalmazott visszatért Ukrajnába, a bank tulajdonát azonban továbbra is visszatartják.