Lázár János: Az ukrán pénzszállító lefoglalása nem volt független a Barátság lezárásától

2026-03-09 20:20:00 CET

Csak akkor adják vissza a pénzt, ha újraindul a kőolajtranzit.

Lényegében beismerte az építési és közlekedési miniszter, hogy a Barátság kőolajvezeték lezárása miatt ütöttek rajta az ukrán pénzszállítón.

Lázár János egy gödöllői fórumon a 24.hu beszámolója szerint azt mondta, „nyilvánvaló, hogy a kőolajvezeték elzárásától nem volt független a lépésünk. Mert ha megzsarolnak bennünket, azért mégse lehetünk annyira hülyék, hogy hagyjuk magunkat”. Ezt követően azzal folytatta, hogy

„a pénzt vissza nem adjuk nekik, a pénz egyelőre itt marad. Várjuk, hogy az olajvezeték mikor nyílik meg, és várjuk az újabb ukrán pénzszállítmányokat Magyarországon keresztül!”.

A miniszter kifejtette, felmerül az ügyben a pénzmosás, a szervezett bűnözés és a politika finanszírozásának kérdése is, és szerinte azt is alaposan ki kell vizsgálni, hogy Magyarországon eltűnt-e valami a szállítmányból. Azt is állította, hogy a nemzetbiztonsági bizottság elé olyan bizonyítékok kerültek, amelyek szerint Ukrajna cégeken, embereken és eszközökön keresztül főként informatikai és digitális segítséget nyújt a Tisza Pártnak.