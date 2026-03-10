Az Orbán-kormány rendeletbe írta, hogy Ukrajna még két hónapig biztosan nem kapja vissza a 27 milliárd forintnyi aranyát és pénzét

Orbán-kormány;Orbán Viktor;kormányrendelet;ukrán pénzszállítók;

2026-03-10 17:28:00 CET

Jogtörténeti jelentőségű lépés, hogy Magyarországon lefoglalták egy külföldi állami intézmény vagyonát.

Rendeletet adott ki a Magyar Közlönyben az ukrán pénzszállítóktól elkobzott hatalmas vagyon ügyében Orbán Viktor, ennek értelmében még legalább 60 napig biztos, hogy nem adja vissza az ukrán pénzszállítóktól elkobzott pénzt.

Mint ismert, a Terrorelhárítási Központ (TEK) kommandósai 2026. március 5-én csütörtökön csaptak le egy két járműből álló ukrán konvojra, amely 35 millió euró, 40 millió dollár és 9 darab, egyenként egykilós aranytömböt szállított a magyar rendőrségi útvonalengedély alapján Ausztriából Ukrajna felé a bankok közötti rendszeres szolgáltatás keretében Magyarországon át. Bár a NAV az ügyben pénzmosás gyanújával indított eljárást, a pénzszállítókat, az ukrán állami takarékbank, az Oscsadbank alkalmazottait csak tanúként hallgatták ki, másfél nap után visszatérhettek Ukrajnába.

A hazánk nemzetbiztonsági érdekei védelmében a szokatlan mennyiségű, Magyarország területén szállított készpénz és aranyrudak kapcsán szükséges intézkedésekről címet viselő jogszabály szerint a lefoglalt 35 millió euró, 40 millió dollár és 9 darab, egyenként egykilós aranytömb Magyarország területén történő szállításának jogcíme „a helyszínen nem volt tisztázható”, továbbá azt is állítja, hogy a szállítás nem a szokásos nemzetközi gyakorlat szerint történt. „A szállítás módja és a szállítást végző személyek kiléte „további nemzetbiztonsági kockázatokat vetett fel” - áll a rendeletben, amivel csak az a baj, hogy az Oscsadbank négy éve, az orosz ukrán háború kitörése óta szállít pénzt és aranyat Magyarországon át. Ezért is figyelemre méltó, hogy a rendelet pont az háborúra, illetve humanitárius katasztrófára hivatkozik, amely hivatkozással az Orbán-kormány évek óta rendeleti úton irányítja az országot. Orbán Viktor döntése értelmében a következőket fogják vizsgálni:

a vagyon eredete, célállomása, felhasználásának, rendeltetésének a célja;

Magyarország területén történő szállításának jogcíme és célja;

a szállítók személyazonossága, esetleges bűn- vagy terrorszervezetekkel fennálló kapcsolatai;

a szállítási művelet Magyarország nemzetbiztonságára is kiható következményei;

az átszállított készpénz és arany egy részének magyarországi felhasználása, továbbá ha felmerül a magyarországi felhasználás, akkor azt, hogy mely személyekhez és szervezetekhez került ilyen vagyon, illetve az átszállított vagyonból magyarországi bűnszervezetek, esetleg Magyarországon jelen lévő terrorszervezetek vagy politikai szervezetek részesülhettek-e.

A kormányrendeletben jelzett vizsgálatot a NAV a hatályba lépést követő 60. napig folytatja le, eddig az időpontig a vagyont lefoglaltnak kell tekinteni és akként kell kezelni, azaz eddig az időpontig biztosan nem adják vissza a pénzt és az aranyat Ukrajnának, ahol emberrablás és túszejtés miatt büntetőeljárást indítottak az ügyben.

A „magyarországi felhasználásról” szóló kitétel alapján nem lenne túlságosan meglepő, ha a lefoglalt pénzt valahogy megpróbálnák majd összefüggésbe hozni a Tisza Párttal. A Fidesz folyamatosan az állítólagos ukránpártiságával támadja a Magyar Péter vezette ellenzéki formációt, illetve az április 12-i választásba való beavatkozással vádolja a kijevi vezetést, miközben beavatkozási kísérletről eddig csak orosz részről tudni. Szivárgó információk szerint a Putyin-rezsim az Orbán-kormány érdekében próbálja meg befolyásolni a megméretést, amire az amerikaiak figyelmeztették is az európai partnereiket.

A Telex kérdésére az Oscsadbank jogi képviselője azt közölte: „A szállítmány teljes dokumentációja az elfogáskor átadásra került a hatóságok részére, a Raiffeisen Bank International (RBI) számlája, az importengedély, a szállítmánykísérő okmány, a leltár, a valutaváltás igazolása, a CMR és az RBI, valamint az Oscsadbank közötti szerződés. Ezeket a hatóság a helyszínen le is foglalta.” Horváth Lóránt szerint a szállítás minden tekintetben megfelelt a magyar és a nemzetközi normáknak: – Az Oscsadbank 2022 óta szállított pénzeszközöket ezen az útvonalon a magyar hatóságok tudtával. A nagyságrendek tekintetében sem nevezhető kirívónak a szállítás – jelentette ki.

Az ukrán bank jogi képviselője szerint az Orbán-kormány a rendelet közlésével elismerte, hogy a büntetőeljárás keretein belül nem volt jogi alapja a vagyon lefoglalásának, ezért a lefoglalás intézményét kiemelte a büntetőeljárás keretei közül, és saját hatáskörbe vonta. Értelmezhetjük úgy is, hogy a magyar kabinet lefoglalta egy külföldi állami intézmény vagyonát, amely jogtörténeti jelentőségű lépés. A jogász hétfőn az ATV Egyenes beszéd című műsorának beszélt arról, hogy a témában Kocsis Máté által benyújtott és ma elfogadott törvényjavaslattal a kabinet gyakorlatilag beismerte, hogy jogszerűtlenül kobozták el a vagyont az ukrán pénzszállítóktól.

A lefoglalt összeg egyébként forintba átszámítva a következőképpen néz ki: a 35 millió euró 13,4 milliárd forint, a 40 millió dollár szűk 13,2 milliárd forint, a 9 kiló arany pedig nagyjából félmilliárd forintot tesz ki, vagyis a három együtt egy több mint 27 milliárdos vagyon.