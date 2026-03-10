Feljegyzik a védett áron tankoló járművek rendszámát, majd az adatokat továbbítják a NAV-hoz

töltőállomás;üzemanyagár;ársapka;

2026-03-10 22:20:00 CET

Automata kutakon nem lehet kedvezményes díjszabással tankolni.

Feljegyzik a védett áron tankoló járművek rendszámát, majd ezeket az adatokat adóügyi ellenőrzés céljából továbbítják a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) felé – derül ki egy keddi este megjelent kormányhatározatból.

Az Orbán Viktor által aláírt jogszabály értelmében a védett áron történő töltés esetén a benzinkút üzemeltetője vagy annak képviselője jogosult és egyben köteles a forgalmi engedélyen lévő vonalkód leolvasására vagy a gépjármű rendszámának feljegyzésére. Mindezt visszakereshető módon kell tárolni a benzinkutak számítógépes rendszerében.

A jogosultságot egyéb okirattal vagy engedéllyel is lehet igazolni.

Egyben azt is rögzítik, hogy az üzemeltető köteles biztosítani a védett árral jogosult járművek töltését, valamint azt is, hogy az automata kutakon nem lehet a kedvezményes áron tankolni.

A részletszabályokból az is kiderül, hogy az adóhatóság mellett a rendőrség is ellenőrizheti, hogy betartják-e a védett árra vonatkozó rendelkezéseket.