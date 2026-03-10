Feljegyzik a védett áron tankoló járművek rendszámát, majd az adatokat továbbítják a NAV-hoz

Feljegyzik a védett áron tankoló járművek rendszámát, majd ezeket az adatokat adóügyi ellenőrzés céljából továbbítják a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) felé – derül ki egy keddi este megjelent kormányhatározatból.
Az Orbán Viktor által aláírt jogszabály értelmében a védett áron történő töltés esetén a benzinkút üzemeltetője vagy annak képviselője jogosult és egyben köteles a forgalmi engedélyen lévő vonalkód leolvasására vagy a gépjármű rendszámának feljegyzésére. Mindezt visszakereshető módon kell tárolni a benzinkutak számítógépes rendszerében.Megjelent a rendelet a védett áras üzemanyagokról, szigorú büntetés jár a szabályszegőknek
A jogosultságot egyéb okirattal vagy engedéllyel is lehet igazolni.
Egyben azt is rögzítik, hogy az üzemeltető köteles biztosítani a védett árral jogosult járművek töltését, valamint azt is, hogy az automata kutakon nem lehet a kedvezményes áron tankolni.
A részletszabályokból az is kiderül, hogy az adóhatóság mellett a rendőrség is ellenőrizheti, hogy betartják-e a védett árra vonatkozó rendelkezéseket.Újra itt a benzinársapka, a négy évvel ezelőtti, hasonló lépés után kiapadtak a kutak