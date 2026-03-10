Automata kutakon nem lehet kedvezményes díjszabással tankolni.
A meghibásodott autók tulajdonosainak kompenzációt ígértek.
A létesítményt működtető cég 2020. októberében arról értesítette a környezetvédelmi ügynökséget, hogy a crevediai munkapontján beszüntette a tevékenységét. Hétfőtől országszerte ellenőrzések kezdődnek.
Lelassult kiszolgálás és tétován tankoló autósok mutatták hétfőn is, hogy sok a bizonytalanság a hatósági áras üzemanyagvásárlásból a külföldieket kirekesztő kormányrendelet végrehajtásában.
Igaz, még csak a prémium, jellemzően gázolaj és még 10 fillér hibádzik. Úgy tűnik, itt egyelőre meg is áll az áremelkedés.
A térségi olajipar doyenjének számító Fazakas Imre csoportjától Mol-kézbe került 16 szlovákiai Lukoil-töltőállomás.
Biogázra épülő kúthálózat fejlesztésére adott pályázati forrást az EU: töltőállomás egy sem épült, a nyertes cégek vezetői viszont luxusautót béreltek és ingatlant vásároltak a kifizetések után.
Áruházanként 300-400 millió forintos, a nagyobb üzletláncoknál akár több milliárdos kiadást jelent, hogy a kormány kötelezővé tette az elektromos gépjármű töltőállomások létesítését a parkolókban - számolta össze a tervezett fejlesztéseket a Blokkk.com internetes portál.