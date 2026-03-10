Elektromos parkolók

Áruházanként 300-400 millió forintos, a nagyobb üzletláncoknál akár több milliárdos kiadást jelent, hogy a kormány kötelezővé tette az elektromos gépjármű töltőállomások létesítését a parkolókban - számolta össze a tervezett fejlesztéseket a Blokkk.com internetes portál.