Megjelent a rendelet a védett áras üzemanyagokról, szigorú büntetés jár a szabályszegőknek

Százezertől 3 millió forintig terjedő bírságot szabhat ki a NAV, de egyes súlyosabbnak minősülő jogszabályi áthágásokat akár 15 millió forintra is büntethetnek.

Több kormányrendeletet adtak ki hétfőn késő este, ezek közül három is az energiaválsággal foglalkozik – vette észre a Telex.

Az első rednelet arról szól, amit Orbán Viktor miniszterelnök jelentett be hétfőn napközben, vagyis hogy védett árat vezetnek be a benzinre és gázolajra. A dokumentum arra hivatkozik, hogy veszélyben az energiabiztonság, mert „Brüsszel szankciók alá vonta az olcsó orosz energiát”, Ukrajna „olajblokád” alatt tartja Magyarországot, az iráni háború miatt pedig megdrágult „a nyugati olaj”. A rendelet megerősíti a korábban elmondottakat, a 95-ös benzin 595 forint/liter, a gázolajat 615 forint/liter áron maximálják. Egyéb díj vagy költség nem számítható fel.

A dokumentumból kiderül az is:

külföldi rendszámú gépjárműbe nem lehet olcsósított üzemanyagot tankolni.

a nem közvetlenül a jármű tankjába való töltés sem megengedett.

a benzinkutak a kiskereskedelmi árral megegyező, szintén védett nagykereskedelmi áron szerezhetik be a benzint és dízelt.

a kutasok kötelesek ellenőrizni a tankolandó autó rendszámát és forgalmi engedélyét.

őket kötelezik arra is, hogy tüntessék fel a benzinkút bejáratánál jól láthatóan a védett árakat, illetve magyarul és angolul is tájékoztassanak feliratokban, hogy ki tankolhat ezen az áron, és ki nem.

egy benzinkút csak akkor hirdethet üzemszünetet, ha 7 napon belül összesen 48 órán át nem tudja a védett árú termékekkel kiszolgálni a vevőket. Azt is megteheti majd a kereskedelemért felelős miniszter, hogy egy másik szolgáltatót jelöl ki az adott töltőállomás üzemeltetésére.

csak a kereskedelemért felelős miniszter előzetes engedélyével vihető ki az országból nyers kőolaj, 95-ös benzin és dízel.

Aki megszegi a kedden hatályba lépő rendelet által előírtakat, azt 100 ezertől 3 millió forintig terjedő bírsággal sújthatja a NAV, de egyes súlyosabbnak minősülő jogszabályi áthágásokat akár 15 millió forintra is büntethetnek.

A portál összefoglalója szerint egy másik rendeletben az üzemanyagokra kiszabott jövedéki adó mértékéről rendelkezik a kormány, erről napközben Nagy Márton nemzetgazdasági miniszter is tájékoztatott. A 95-ös benzin esetén 139 550 forint/ezer liter, a dízel esetén 128 280 forint/ezer liter jövedéki adót állapít meg. A rendelet szintén kedden lép életbe, viszont május 1-én hatályát veszti.

A harmadik rendelet „a biztonsági kőolajtermék készletek veszélyhelyzeti felhasználásáról” címet viseli. A Magyar Szénhidrogén Készletező Szövetség a zavartalan ellátás érdekében a tartalékokból 352 millió liter motorbenzint és 610 millió liter motorikus gázolajat szabadít fel. Ezt május 15-ig lehet felhasználni. Az így piacra dobott üzemanyagokat mindenféle adó és járulék nélkül számolva 251 forint/liter (95-ös benzin) és 280 forint/liter (gázolaj) áron lehet értékesíteni, csakis magyarországi kutakon, védett áron. A rendelet szerint december 31-ig a Szövetség 60 napra elegendő készletre pótolja vissza a tartalékot. A felszabadított készletekből befolyó pénzt a készletek visszapótlására kell fordítani. A NAV a szabályszegőkre 6-15 millió forint közti bírságot szabhat ki. Ez a rendelet is kedden lép hatályba.

A döntés bejelentése előtt lapunknak a nagy láncokat képviselő Magyar Ásványolaj Szövetség (MÁSZ) a kis hazai töltőállomások érdekeit képviselő Független Benzinkutak Szövetsége (FBSZ) képviselői is határozottan elvetették az árstop lehetőségét. Álláspontjuk szerint egy ilyen lépés fenyegeti az üzemanyagellátás biztonságát, az erről szóló cikkünk itt található.