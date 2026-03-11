21 Kutatóközpont: jelentősen vezet a Tisza Párt, 115 parlamenti mandátumot szerezne a 199-ből

Fidesz;felmérés;Fidesz-KDNP;közvélemény-kutatás;pártpreferenciák;Tisza Párt;21 Kutatóközpont;

2026-03-11 07:10:00 CET

A teljes népesség körében 8, a pártot választani tudók között 10, a biztos szavazó pártválasztóknál pedig 14 százalékpont a Tisza előnye a közvélemény-kutató legfrissebb felmérése szerint. A fideszes szavazók mozgósítottsága hibahatáron belül, de némileg erősödött, a Tisza-szavazóké pedig stagnál.

A választási részvételüket biztosra mondók körében csökkent a Fidesz-KDNP hátránya, de még mindig jelentős a Tisza Párt előnye, 199 parlamenti mandátumból 115-öt megszerezne egy most vasárnapi választáson – derül ki a 21 Kutatóközpont reprezentatív felméréséből, amelyet a 24 megbízásából készített.

A közvélemény-kutatás hibrid adatfelvétele március 2. és 6. között zajlott, 1200 fő megkérdezésével. A felmérés eredménye szerint rég nem látott szintre erősödött a pártrendszer koncentrációja: a választani tudók 92 százaléka a Tiszára vagy a Fideszre szavazna, míg az összes többi párt együttvéve kapna 8 százalékot – ebből 6-ot a Mi Hazánk, 1-1 százalékot pedig a Demokratikus Koalíció (DK) és a Magyar Kétfarkú Kutya Párt (MKKP).

A teljes népesség körében 8, a pártot választani tudók között 10, a biztos szavazó pártválasztóknál pedig 14 százalékponttal vezet a Tisza Párt a Fidesz előtt.

A teljes népesség 38 százaléka választaná a Tisza Pártot, 30 százaléka a Fideszt, előbbi történetében ez a legjobb eredmény. A pártválasztók között 51:41 az állás a Tisza javára, és bár a különbségek a 21 Kutatóközpont januári méréséhez képest alig változtak, ebben a körben mindkét nagy párt erősödött 3-3 százalékpontot.

A felmérés szerint ugyanakkor látszik, hogy beindult a fideszes mozgósítás: a részvételüket biztosra mondók körében a kormányoldal némileg felzárkózott a Tiszára, a decemberi 17, és a januári 16 százalékpontos hátránya március elejére 14 százalékpontra mérséklődött. Így a Tiszát most 53, a Fideszt 39 százalék támogatja a biztos szavazók között, utóbbi ugyancsak a legmagasabb fideszes érték 2024 októbere óta. A Mi Hazánk tartósan az 5 százalékos küszöbön teljesít ebben a körben.

A választás közeledtével tehát a kormánypárti szavazók mozgósítottsága hibahatáron belül, de némileg erősödött, a Tisza-szavazóké pedig stagnál. Ugyanakkor még mindig az ellenzéki párt választói mondják nagyobb arányban biztosra a részvételüket. Ha a választani tudók körében mért 10 százalékpontos különbségből indulunk ki, az a 21 Kutatóközpont mandátumbecslése szerint magabiztos Tisza-győzelmet jelentene egy fiktív, most vasárnapi választáson. A pártválasztókat alapul véve Magyar Péter pártja nagyjából 115, a Fidesz (a nemzetiségi képviselővel együtt) 78, a Mi Hazánk pedig 6 mandátumra számíthatna.