Halálos vonatgázolás történt Vecsésen

vonatbaleset;Vecsés;vonatgázolás;halálos vonatgázolás;

2026-03-11 09:48:00 CET

A helyszínen egy 40 év körüli férfi halálának tényét állapították meg a mentők. Baleseti helyszínelés miatt a ceglédi fővonalon késésekre, kimaradó vagy rövidebb útvonalon közlekedő járatokra kell számítani.

Elgázolt egy embert egy személyvonat Vecsésen, a Kertekalja városrész szakaszán – közölte az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság szerda reggel. Az Országos Mentőszolgálat tájékoztatása szerint a helyszínen egy 40 év körüli férfi életét vesztette.

A MÁV-csoport tájékoztatása szerint a Nyugati pályaudvarról 5 óra 50 perckor Szegedre elindult Napfény InterCity (IC 700) Vecsés és Üllő között elütött egy embert, emiatt Vecsés-Kertekalján mindkét irányban az 1. vágányon állnak meg a vonatok.

Az állami vasúttársaság azt írta, baleseti helyszínelés miatt a ceglédi fővonalon hosszabb menetidőre, kimaradó vagy rövidebb útvonalon közlekedő elővárosi járatokra kell számítani. A szerelvényen mintegy kétszázötvenen utaztak, akik mentesítő járattal folytatják tovább útjukat. A fővárosi hivatásos tűzoltók az utasok biztonságos átszállásában nyújtanak segítséget.