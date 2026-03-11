A fideszes vezetés idején olyan feladatokra is pluszpénz járt Hajdúböszörményben, amely valójában az érintettek munkakörébe tartozott

önkormányzat;feljelentés;hűtlen kezelés;Hajdúböszörmény;

2026-03-11 14:42:00 CET

Az ügyben jelentős értékre elkövetett hűtlen kezelés miatt tettek feljelentést ismeretlen tettes ellen.

A 2024-ig tartó fideszes érában olyan munkák elvégzéséért is plusz pénzt fizettek ki egyes dolgozóknak a Hajdúböszörményi Városgazdálkodási Nonprofit Zrt.-nél, amelyek az alkalmazottak alapfeladataihoz tartoztak – mint azt a hvg észrevette, erről számolt be még a múlt héten Göröghné Bocskai Éva civil színekben nyert polgármester.

A portál azt írja, az ügyben jelentős értékre elkövetett hűtlen kezelés miatt tettek feljelentést ismeretlen tettes ellen március 5-én. A rendőrségnek megküldött dokumentumok szerint a városi cégnél „munkacsoportokat” hoztak létre „egy belső kör számára”. A feljelentésben – amelyről beszámolt a hajdúböszörményi városi televízió is – az áll,

„ezen munkacsoportok célja látszólag szakmai feladatellátás volt, a valóságban azonban eszközként szolgáltak ahhoz, hogy a munkabéren felül jelentős összegeket fizessenek ki a munkacsoportban résztvevőknek olyan tevékenységért, amelyért egyébként is felelősek, és a munkakörükbe tartozik”.

A dokumentum a következőket említi példaként:

Városi piac és vásárcsarnok funkcióvizsgálata: a piac üzemeltetése a cég alaptevékenysége. A munkacsoport tevékenységéről csupán egy rövid, érdemi tartalom nélküli összefoglaló jelentés készült.

Marketing és honlap üzemeltetés: a Holding és a Kft. működésének alapfeltétele, külön kifizetése indokolatlan.

Humánerőforrás (HR) helyzet feltérképezése: a menedzsment alapvető irányítási feladata.

Adminisztratív és kontroll folyamatok: szabályozottságért felelős, leltározásért felelős és pénztár-ellenőrzési munkacsoportok. Ezek a feladatok a munkaköri leírások és a számviteli rend részét képezik.

Cégstruktúra módosítása: egy cég apportálása a Holdingba.

A mostani vezetés az iratok tartama alapján azt állítja, a munkacsoport létrehozásáról döntő személy nem csupán rossz döntést hozott, hanem szándékosan szegte meg a vagyonkezelői kötelezettségét. A feljelentés szerint a kifizetésekről nem tájékoztatták az önkormányzatot.

A kifizetések ugyanakkor rendszerszintűek és ismétlődőek voltak, a munkacsoport tagjai az érintett időszakban, 2021-ben, 2022-ben és 2023-ban összesen 26 millió forintot kaptak.