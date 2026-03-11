Magyar Péter: Kiparancsolták a zárt csarnokokból Orbán Viktort az orosz kampánytanácsadók

kampány;Orbán Viktor;Magyar Péter;Tisza Párt;

2026-03-11 13:41:00 CET

Nyilván válogatott és ellenőrzött emberek elé – jegyezte meg a Tisza Párt elnöke.

Orbán Viktort az orosz kampánytanácsadók és ügynökök kiparancsolták a zárt csarnokokból – jelentette ki Magyar Péter a Facebook-oldalán. A Tisza Párt elnöke ezzel kapcsolatban megjegyezte, „azt látják ők is, hogy az orbáni gyűlöletkeltés, háborús ijesztgetés kevés ahhoz, hogy elbizonytalanítsák a rendszerváltó magyarok millióit”.

Ők is látják, hogy bármit is akar Moszkva, a magyarok többsége már eldöntötte, hogy 32 nap múlva elzavarja a „saját népe ellen dolgozó korrupt döbrögiket” – állapította meg a politikus. Magyar Péter szerint most egy évtized múltán, „csodafegyverként” megpróbálják kiállítani a leköszönő miniszterelnököt az „eddig lesajnált és kifosztott nép elé”, nyilván válogatott és ellenőrzött emberek elé.

„Hallom, megy majd Miskolcra, Kaposvárra, Egerbe és Dunaújvárosba is. Én ezeken a településeken legalább háromszor beszéltem a honfitársainkkal, Isten szabad ege alatt az utóbbi egy évben, TEK-esek és kordonok nélkül” – jelezte a Tisza Párt elnöke. Bejegyzése zárásaként azt üzente, küld pár képet Orbán Viktornak, hogy „miként néznek ki ezek a csodálatos városok, amikor olyan politikus érkezik, aki nem rabolta ki a hazáját és nem fél a magyaroktól”.

Orbán Viktor keddi Facebook-posztjából derült ki, hogy a miniszterelnök nyilvános országjárásra indul, a pontos menetrend a következő:

Március 16. 18:00 Kaposvár, Kossuth tér

Március 17. 18:00 Eger, Eszterházy tér

Március 18. 18:00 Dunaújváros, Dózsa György tér

Március 20. 18:00 Szentendre, Fő tér

Március 21. 16:00 Miskolc, Szent István tér

Március 22. 16:00 Hódmezővásárhely, Bessenyei Ferenc Művelődési Központ előtt

Mint megírtuk, a VSquare a múlt héten arról számolt be, hogy az orosz titkosszolgálatok diplomáciai fedésben lévő szakembereket küldtek Budapestre, akik feladata a magyar választások befolyásolása lesz. A cikk és azóta megjelent szakértői elemzések szerint az orosz dezinformációs kampányokra az online térben lehet számítani a választások előtt. Hétfőn a Telex is megírta a nemzetbiztonsági bizottság egyik tagjára hivatkozva, hogy információik szerint a magyar titkosszolgálatokhoz is érkezett jelzés orosz kémek érkezéséről.

A Financial Times pedig arról írt, dezinformációs kampányt indított Magyarországon a Kreml azzal a céllal, hogy segítse Orbán Viktor hatalomban maradását az áprilisi választásokon.