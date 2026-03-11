Lejár a büntetése, április végén szabadul a bicskei gyermekotthon pedofil exigazgatója, Vásárhelyi János

pedofília;Bicske;bicskei gyermekotthon;V. János;bicskei igazgató;Kónya Endre;kegyelmi botrány;Vásárhelyi János;

2026-03-11 14:13:00 CET

A jövő hónapban jár le a büntetése, valószínűleg április végén engedik ki a börtönből.

Áprilisban szabadul a börtönből Vásárhelyi János, a bicskei gyermekotthon folytatólagosan elkövetett szexuális erőszak bűntette miatt elítélt igazgatója – tájékoztatta a 444-et a Fővárosi Törvényszék sajtószóvivője.

Vásárhelyi János a bicskei gyermekotthon igazgatójaként 2004 és 2016 között legalább tíz kiskorú fiút molesztált. Ezért a tettéért és azért a kényszerítésért, amelyben Kónya Endre segédkezett neki, amikor rá akarták beszélni az egyik érintett fiatalkorút, hogy az változtassa meg a vallomását a rendőrségen, Vásárhelyi jogerősen 8 év fegyházbüntetést kapott 2019 szeptemberében (a két bűncselekményért összesen 9 és fél évet kapott, a másikban később ítélték el). Akkor az a feltétel is járt neki, hogy a büntetés kétharmad részének letöltése után feltételesen szabadulhat.

2024 februárjában – néhány héttel a kegyelmi botrány kitörése és Novák Katalin lemondása után – Vásárhelyi János megpróbálkozott azzal, hogy a bírói tanács állapítsa meg a feltételes szabadlábra helyezését, hisz büntetésébe az előzetesben töltött idő is beleszámított, így ez volt az az időpont, amikor kezdeményezhetett ilyet. Akkor a bírói tanács elutasította kérelmét.

A lap eredetileg azért kereste meg a Fővárosi Törvényszéket, mert Bicskén az a szóbeszéd járta, hogy Vásárhelyi már az év elején kiszabadult a börtönből. A pedofil exigazgató már két éve is próbálkozott azzal, hogy a bíróság megállapítsa a feltételes szabadon bocsátását. A Fővárosi Törvényszék tájékoztatása szerint ilyen nem történt, Vásárhelyi János jelenleg is a büntetését tölti, feltételezhetően továbbra is a fiatalkorúak elleni szexuális bűnelkövetők speciális részlegén.

Azonban a bicskei gyermekotthon egykori pedofil igazgatója már nem sokáig lesz rács mögött: a törvényszéki szóvivő közlése alapján az eredetileg kiszabott büntetése áprilisban egyébként is lejárna, így Vásárhelyi heteken belül szabadul, erre valószínűleg a jövő hónap második felében kerül majd sor.

Mint ismert, a Novák Katalin volt államfő és Varga Judit korábbi igazságügyi miniszter bukásához vezető kegyelmi botrány előzménye hosszú évekkel ezelőtt kezdődött. A bicskei Kossuth Zsuzsa Gyermekotthon pedofil igazgatóját, Vásárhelyi Jánost a fideszes hatalom egyértelmű jelzések és egy ombudsmani jelentés ellenére a helyén hagyta, majd kétszer is kitüntette, bűntársát, a kényszerítésért elítélt Kónya Endrét pedig elnöki kegyelemben részesítette.