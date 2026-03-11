Zárt tárgyalás – Bíróság elé áll a molesztáló bicskei igazgató

Vélhetően zárt ajtók mögött zajlik hétfőn annak az igazgatónak a tárgyalása, akit azzal vádolnak, hogy a bicskei gyermekotthon több lakóját is szexuálisan zaklatta – írja a Bors.