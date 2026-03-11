A jövő hónapban jár le a büntetése, valószínűleg április végén engedik ki a börtönből.
A volt vezető ellen korábban folytatólagosan elkövetett szexuális erőszak és további bűncselekmények miatt jogerősen szabtak ki 8 éves szabadságvesztést.
A nyolc év fegyházra ítélt Vásárhelyi János továbbra is a Magyar Bronz Érdemkereszt tulajdonosa marad - derül ki Áder János hivatalának válaszából.
A férfi a vádirat szerint tíz fiút molesztált – volt, akit rendszeresen, éveken keresztül szexuális cselekményekre kényszerített.
Vélhetően zárt ajtók mögött zajlik hétfőn annak az igazgatónak a tárgyalása, akit azzal vádolnak, hogy a bicskei gyermekotthon több lakóját is szexuálisan zaklatta – írja a Bors.