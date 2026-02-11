bemutató;képviselőjelölt;ajándék;bicskei gyermekotthon;Magyar Péter;kegyelmi botrány;Tisza Párt;

Magyar Péter látogatása a bicskei gyermekotthonnál 2024. november 29-én

Magyar Péter a bicskei gyermekotthonba látogat

A Tisza Párt elnöke szerda délután ajándékot visz a helyszínre, majd jelöltbemutatót is tart.

Ma délután és este találkozunk Bicskén. Először ajándékot viszünk a gyermekotthonba, aztán bemutatom Bögi Viktóriát, aki a Tisza jelöltje a Fejér megyei 3-as választókerületben – írta szerda déli Facebook-bejegyzésében Magyar Péter.

A Tisza Párt elnöke egy február 2-i posztjában emlékeztetett a bicskei kegyelmi botrány második évfordulójára. Akkor úgy fogalmazott, hogy a botrány, amely megrázta hazánkat.  – Azóta az is kiderült, hogy Orbán Viktor kormánya tudtával több ezer gyermeket tettek tönkre lelkileg és fizikailag Magyarországon – fogalmazott 11 napja,

Emlékezetes, Magyar Péter politikai karrierje a kegyelmi botrány kirobbanása, illetve az azt követő influenszer-tüntetés után kezdődött. A Facebookon a Vidéki prókátor néven ismert ügyvéd robbantotta ki a Novák Katalin és Varga Judit bukásához vezető ügyet. Amely hosszú évekkel azelőtt kezdődött a bicskei gyermekotthonban, amelynek pedofil igazgatóját, VásárhelyiJánost a fideszes hatalom egyértelmű jelzések és egy ombudsmani jelentés ellenére a helyén hagyta, majd kétszer is kitüntette, bűntársát, Kónya Endrét pedig elnöki kegyelemben részesítette.

Az oldalt Magyarországon elérhetetlenné tették, miután Orbán Viktor bukását kezdte előrejelezni.